Sundern: Hachener krempeln ihr Schützenfest komplett um

Arnsberg. Große Veränderungen bei Hachener Schützenbruderschaft: Fest ab 2024 am Wochenende nach Pfingsten – und von Freitag bis Sonntag.

Auf der Jahreshauptversammlung der Hachener St. Michael-Schützen wurden bedeutende Veränderungen beschlossen.

Schützenoberst Uwe Lemli konnte 125 Mitglieder zu der Versammlung begrüßen, die vom Musikverein Hachen musikalisch begleitet wurde. Ortsvorsteherin Claudia Hachenei richtete ein Grußwort an die Versammlung und bedankte sich bei der Schützenbruderschaft für die Unterstützung bei der Durchführung zahlreicher Veranstaltungen in der alten Freiheit, wie das Osterfeuer oder die Beteiligung bei der Feier zum 1. Mai.

Sven Pandel stellte den Kassenbericht vor und konnte von einem guten Kassenstand berichten. Bei den Wahlen zum Vorstand gab es größere Änderungen. Guido Sieber legte sein Amt als Adjutant und 2. Vorsitzender aus beruflichen Gründen nieder. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Geschäftsführer Christian Vannahme gewählt, während Torsten Krüper zum neuen Geschäftsführer ernannt wurde.

Neue Ehrenvorstandsmitglieder

Nach über 25 Jahren Vorstandsarbeit schieden Michael Müller und Dirk Severin aus. Sie wurden von der Versammlung, zusammen mit den ehemaligen Kompanieführern der 1. Kompanie, Hauptmann Michael Ricke und Adjutant Andreas Schwarz, sowie dem ehemaligen Adjutanten der 3. Kompanie Michael Happe zu Ehrenvorstandsmitgliedern ernannt.

Neu gewählt wurden Julius Müller als Beisitzer sowie Gerd Bierhoff und Daniel Berner in den erweiterten Vorstand. Gerd Schlöffel wurde für weitere drei Jahre im erweiterten Vorstand wieder gewählt.

Der nächste Tagesordnungspunkt sorgte bei allen Anwesenden für große Spannung, denn es ging um Änderungen am Schützenfest ab dem Jahr 2024, um Kollisionen mit den Sommerferien zu vermeiden. Zusätzlich finden am bisherigen Termin, dem ersten Juliwochenende, bereits drei große Feste in der unmittelbaren Umgebung statt: in Sundern, Arnsberg und Oeventrop.

Der Vorstand hat nicht nur über einen anderen Termin nachgedacht, sondern auch über eine Änderung der Festfolge auf Freitag, Samstag und Sonntag. Diese Änderung ist aus Sicht des Vorstands erforderlich, da es immer schwieriger wird, Musiker und Thekenpersonal zu finden, die für ein Fest am Montag zur Verfügung stehen. Nach einer ausgiebigen Diskussion wurde abgestimmt und der Änderungsvorschlag mit nur zwei Gegenstimmen und neun Enthaltungen mehr als eindeutig angenommen. Ab dem Jahr 2024 wird die Schützenbruderschaft Hachen ihr Schützenfest immer am Wochenende nach Pfing­sten von Freitag bis Sonntag feiern.

Im Anschluss präsentierte Geschäftsführer Christian Vannahme den anstehenden Änderungsvorschlag der Satzung. Die Formulierungen wurden an die heutigen Erfordernisse angepasst. Die Versammlung nahm die Änderungen mit großer Mehrheit an.

Orden für Verdienste

Ehrungen waren ein weiterer Tagesordnungspunkt – und es gab zahlreiche: Die Vorstandsmitglieder Nils Zimmermann, Florian Lehmann, Gerd Schlöffel, Samuel Girhards, Kevin Jüttner und Moritz Nolte erhielten den Orden für Verdienste des Sauerländer Schützenbundes (SSB).

Felix Roters, Christoph Klinner, Christian Vannahme, Markus Englisch, Daniel Mimberg, Lukas Müller, Guido Sieber und Steffen Vannahme wurden mit dem Orden für besondere Verdienste des SSB ausgezeichnet. Yannik Fricke erhielt den Bruderschaftsorden für zehnjährige Vorstandsarbeit.

