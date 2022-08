Sundern-Hagen: Kaiser schon bald kein König mehr

Sundern-Hagen. Hagener St. Sebastian-Schützen feiern am Wochenende in „aufgehübschter“ Halle ihr Schützenfest.

Ein weiteres „Langzeit-Königspaar“ dankt ab – eines aber ist sicher: Beide bleiben Kaiser: Sarah und Julian Kaiser haben drei Jahre lang das Schützenvolk in Hagen (augenzwinkernd auch „Kuhschiss“-Hagen genannt) und Wilde­wiese regiert – nun heißt es auch für die Regenten aus dem tiefen Süden Sunderns Abschied nehmen. Am Montag wird beim Vogelschießen ein Nachfolger für König Julian ermittelt (das komplette Festprogramm steht im Infokasten).

Das Hagener Festprogramm im Überblick Samstag, 6. August 2022 15.40 Uhr Antreten; 16 Uhr Schützenmesse; 17.15 Uhr Jubelkönigsschießen; 10 Uhr Festball mit dem Musikverein aus Sundern-Stockum. Sonntag, 7. August 2022 6.30 Uhr Wecken durch den Musikverein Hagen; 14 Uhr Festzug mit Hofstaat (Musik: Musikverein Stockum, Spielmannszug Rönkhausen und Tambourcorps Stemel), dabei Ehrung der Jubilare; 17 Uhr Königstanz, anschließend Kindertanz; 20 Uhr Festball mit dem Musikverein Stockum. Montag, 8. August 2022 8.15 Uhr Antreten zum Vogelschießen, anschließend Frühschoppen; 16 Uhr Festzug mit Hofstaat; 17.30 Uhr Königstanz, anschließend Kindertanz und Festball mit dem MV Stockum.

Die Corona-Flaute haben die Hagener St. Sebastian-Schützen unter anderem genutzt, um ihre Schützenhalle im Innen- und Außenbereich kräftig „aufzuhübschen“. Auch an den Schützennachwuchs wurde gedacht: „Unser Hofstaat hat sich gefühlt verdoppelt“, berichtet das scheidende Königspaar humorvoll in seinem Grußwort zum anstehenden Fest:

Zukünftige Schützenfest-Fans, die zu Beginn der Regentschaft noch gar nicht da waren, sind nun teils schon zwei Jahre alt…

Beste Voraussetzungen

Beste Voraussetzungen also für ein gut besuchtes Wochenende mit zahlreichen Höhepunkten.

Blick zurück auf alte Zeiten: Vor 70 Jahren, anno 1952, regierten Josef und Elisabeth Cramer-Kellermann in Sundern-Hagen. Foto: Privat / WP

Welche das sind, haben die königlichen Kaisers ebenso humorvoll im Schnelldurchgang aufgearbeitet:

„Wie ging das denn noch mal? Was war denn da noch alles?

„Fähnchenfeste und Stammtischschützenfeste feiern – Samstagabend die Schützenmesse zelebrieren – in diesem Jahr einen Jubelkönig ausschießen – in der Halle zur besten Tanzmusik ein bis zwei (…) Bierchen genießen. Sonntags früh von der klangvollen Reveille geweckt werden – an der Hagener Straße den Festzug bewundern; im Anschluss zusammen in der Halle feiern, am späten Sonntagabend um die Eiche tanzen. Montagmorgens schon früh zur Vogelstange marschieren – dort den neuen König bejubeln, Wein beim Frühschoppen einschenken, den Montagsfestzug überstehen und mit dem neuen Königspaar feiern!“ „Das ist ganz schön viel, auf das wir uns da gemeinsam freuen können“, meinen Julian, Sarah – und ihr „kleiner Prinz“ Luka. „Schaffen wir das?“, fragen die Monarchen – und liefern die Antwort gleich mit: „Aber natürlich!“ Schließlich hätten alle Hagener schon so lange dem tollen Schützenfest entgegengefiebert. Nun ist es (fast) soweit: „Horrido!“

