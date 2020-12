Sundern: Hallenbäder werden saniert, 18 neue Parkplätze

Die Sorpesee GmbH saniert die Hallenbäder in Hachen und Sundern. 18 neue Stellplätze am Haus des Gastes in Langscheid.

Langscheid/Hachen/Sundern. Die Zeit des Lockdowns nutzen die Mitarbeiter der Sorpesee GmbH, um notwendige Arbeiten umzusetzen. Dazu gehört auch die Sanierung des Lehrschwimmbeckens im Hachener Schulzentrum. "Die alte Filteranlage des Bades war schon lange ein Thema bei uns", erläutert der Technische Leiter der Sorpesee GmbH, Marc Puppe. Denn seit dem Bau des kleinen Bades Mitte der 1970er Jahre war die Filteranlage ununterbrochen im Betrieb - und zuletzt das Sorgenkind der GmbH angesichts von 45 Jahren Laufzeit.

Spezialfirma am Werk

Eine Spezialfirma hat nun zunächst die alte Anlage in den äußerst engen Räumlichkeiten unter dem Beckenboden zerlegt und dann mit dem Aufbau der neuen Anlage begonnen: "Das dauert, denn der Raum ist nur über eine schmale Außentreppe seitlich des Bades zu erreichen", erläuterte Puppe, dass das Herzstück der neue Mehrschichtenfilter Teil für Teil in den beengten Verhältnissen angepasst und gebaut werden muss. "Das kann nicht jeder", ist er froh, dass er den "Wackelkandidaten" aus Hachen endgültig streichen kann.

Mit dem gleichen Typ hat man im Schwimmbad im Haus des Gastes in Langscheid schon gute Erfahrungen gemacht. In Hachen investiert man jetzt etwa 90.000 Euro in die Anlage. Mit der Fertigstellung der Filteranlage rechnet man in der Langscheider Zentrale dann Ende Januar." Dann müssen wir sehen, ob das Bad dann auch wieder geöffnet werden darf", sagt Marc Puppe.

"Und in 2021 wollen wir auch den Hubboden erneuern, denn dort gibt es eine äußerst negative Blasenbildung auf dem Boden, die zu Rost führt", erklärt der Geschäftsführer der Sorpesee GmbH, Martin Levermann, die nächsten Sanierungsschritte in Hachen. Diese Maßnahme ist für Ende 2021 geplant.

18 neue Stellplätze

Eine weitere Baumaßnahme ist die Erweiterung der Stellplätze am Haus des Gastes in Langscheid. Dazu wurde der Hang in Richtung Abenteuergolfplatz etwas abgebaggert: "Wir errichten zusätzliche 18 Stellplätze", erklärt Marc Puppe. 13 davon werden in den Bereich des ehemaligen Hanges verlegt, fünf kommen seitlich hinzu: "Das war absolut notwendig, denn es gab immer zu wenig Parkplätze rings um das Haus." Auch in diesem Fall soll die Fertigstellung Ende Januar 2021 sein.

Hallenbad Berliner Straße bereits "wasserlos"

Noch unklar ist, wann die Sanierung im Hallenbad an der Berliner Straße in Sundern erfolgen kann: "Die notwendigen Mittel haben wir ja zugesprochen bekommen", sagt Martin Levermann, nun laufe die Ausschreibung. "Wir versuchen, dass es noch im Frühjahr klappt, aber das wollen auch andere Bäder." Die Auftragslage bei den Herstellern und den Betrieben sei gut. Wenn nicht im Frühjahr, soll die Sanierung in der Sommerpause erfolgen: "Aber wir arbeiten mit Hochdruck an der frühen Lösung, um eine lange Schließung im Sommer zu verhindern." Das wichtigste ist schon vor Weihnachten passiert: "Im Becken ist kein Wasser mehr", so Marc Puppe, somit sei man startklar für die Sanierung.

