Sundern: Helikopter sucht nach 22-Jährigem aus Lennestadt

Sundern/Lennestadt. Die Polizei in Sundern sucht mit einem Helikopter nach einem 22-jährigen Lennestädter. Er wird seit seiner Unfallflucht am Sonntag vermisst.

Mit einem Helikopter hat die Polizei am heutigen Mittag im Bereich des Sorpesee nach einem 22-jährigen Mann aus Lennestadt gesucht. Dieser ist seit gestern verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, gab es im Vorfeld am Sonntagmorgen einen Unfall zwischen Amecke und Langscheid auf der L 687, der Seestraße. Das Auto fuhr der Gesuchte, der dann - so die ersten Ermittlungen - Fahrerflucht beging. Als dann der Polizei im Rahmen weiterer Ermittlungen bekannt wurde, dass der Mann möglicherweise auch Suizid gefährdet ist, wurden die Anstrengungen den Mann zu finden, erhöht und ausgedehnt. Bislang aber ohne Erfolg.

Suche abgebrochen

Inzwischen ist auch der Helikopter wieder zum Stützpunkt heimgekehrt, so Laura Burmann von der Polizeipressestelle in Meschede. Gesucht aber weiter nach dem Flüchtigen.