Sundern: Helma wartet auf Startschuss für Ferienpark

Amecke. Die Frage aller Fragen: Entscheiden Gerichte über den Bau des Ferienparks in Amecke oder einigt man sich in Gesprächen?

Fragen über Fragen bleiben auch weiterhin zum Ferienpark in Amecke. Zwei hat jetzt der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung Lars Ohlig beantwortet: Die Stadt hat nun im Falle der Normenkontrollklage der Helma Ferienimmobilien GmbH aus Berlin (HFI) die Klageerwiderung verschickt. Ohlig geht nun von etwa 18 Monaten Wartezeit aus, bis das Oberverwaltungsgericht in Münster eine Entscheidung treffe.

Hintergrund war die Veränderungssperre für die Flächen, auf denen der Ferienpark Amecke an der Sorpetalsperre entstehen soll. Der Rat hatte in einer Sondersitzung am Gründonnerstag in der Schützenhalle Stockum den alten Bebauungsplan (A 26) für den Park aufgehoben und sodann die Neuaufstellung beschlossen. Das enthielt auch die Veränderungssperre für die Flächen. Dementsprechend hat die Stadt Sundern auch den Bauantrag der Helma FI GmbH für den ersten Bauabschnitt im September abgelehnt.

Deutliche Stellungnahme

Die zweite Frage, die Ohlig beantwortete, bezieht sich ein Gespräch, dass die Stadtverwaltung mit der Bezirksregierung zum Thema Ferienpark geführt hat. Darin hat die Bezirksregierung eine klare Haltung gezeigt: „Eine andere Nut-zung als ein Ferienpark ist aufgrund der Vorgaben der Landes- und Regionalplanung in dem Bereich nicht möglich“, so das Fazit, das Ohlig im Ausschuss für Stadtentwicklung wiedergab. Auch eine deutliche Reduzierung sei nach Auffassung der Bezirksregierung mit den Zielen der Raumordnung nicht vereinbar. Das betreffe einerseits die Flächen, die Helma nun besitzt, und auch die Flächen der Stadt Sundern.

Klein sieht Möglichkeiten

Ein weiterer Satz lässt die Verantwortlichen in Berlin tief durchatmen: „Ein Beschluss beim Regionalrat zur Änderung des Regionalplanes sei laut Bezirksregierung eher unwahrscheinlich, da ein Bedarf in der Region vorhanden sei und ein Investor da seien“, wird Lars Ohlig im Protokoll des Ausschusses zitiert. WiSu-Chef Hans Klein sieht dennoch Möglichkeiten, den Regionalplan zu ändern: „Die Verwaltung hat keine Möglichkeiten. Die Politik kann mit einem entsprechenden Beschluss dies initiieren“, so Lars Ohlig im Ausschuss.

Wann geht es los?

Das Ganze führt bei der Helma in Berlin zu der Frage: „Geht es jetzt endlich los?“ In einem Statement von

HFI-Geschäftsführer Per Barlag Arnholm setzt dieser große Hoffnung darauf, dass der neue Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke und auch der neu gewählte Stadtrat in Gespräche mit seinem Unternehmen eintreten, damit „das wirtschaftsfördernde Projekt am Sorpesee zeitnah in die Umsetzung gehen kann und die bereits laufenden Gerichtsprozesse einvernehmlich beendet werden können“, heißt es im vorliegenden Statement der HFI. Helma hat nun eine weitere Klage gegen die Stadt auf den Weg gebracht: Darin geht es um die Ablehnung des Bauantrages für den ersten Bauabschnitt (laut Helma 135 Ferienhäuser). So wolle man die Rechtsposition wahren. Durch die Stellungnahme der Bezirksregierung fühle man sich nun in seiner Rechtsauffassung bestätigt.

Kostspielige Prozesse vermeiden

Geschäftsführender Gesellschafter Per Barlag Arnholm verweist schließlich auf die Gespräche, die „Helma von Anfang (...) mit dem amtierenden Bürgermeister gesucht habe“, um zeitraubende und kostspielige Prozesse zu vermeiden. Arnholm abschließend: „Das Wichtigste ist nunmehr der Beginn; nämlich der Startschuss für die Bauarbeiten und der Beginn einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Investor.“