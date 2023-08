Sundern im „Radl-Fieber“: 27.000 Kilometer in vier Tagen

Sundern. Stadtradeln in Sundern läuft gut an: Erfolgreiche Auftaktveranstaltung, große Beteiligung.

Das zweite Stadtradeln in Sundern zeigt bereits in den ersten Tagen, was die Sunderner Radfahrenden zu leisten bereit sind. Vier Tage nach dem Startschuss standen bereits über 27.000 Kilometer auf der Uhr. „Wenn der Einsatz weiterhin so hoch ist, wird Sundern das sehr gute Ergebnis vom letzten Jahr deutlich überschreiten“, so Organisatorin Jennifer Schmitt von der Wi.Sta Sundern-Sorpesee GmbH.

Dass in Sundern echte Rad-Enthusiasten wohnen, zeigte auch die rege Teilnahme von gut 50 Radfahrern, die trotz Gewitterwarnung den Weg zur Auftaktveranstaltung auf den Franz-Josef-Tigges-Platz fanden. Dort eröffneten Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke und Jennifer Schmitt die Veranstaltung und stellten auch einen Teil der anwesenden Teamcaptains vor. Dabei kam die neue Rampe zum Einsatz, die Thomas Gleisberg, der die Wi.Sta beim Stadtradeln aktiv unterstützt, angefertigt hatte – für sein Engagement und seine Unterstützung erhielt er ein kleines Dankeschön und viel Applaus. Gleisberg war es auch, der die Führung der Rundfahrt übernahm und mit 17 weiteren Radfahrern durch das Alte Testament radelte.

Beim Stadtradeln wird den Politikern einer Stadt eine eigene Rubrik gewidmet – gleich mehrere von ihnen fanden den Weg auf den Franz-Josef-Tigges-Platz. Auch Lars Ohlig, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur der Stadt Sundern, war gekommen, um mit den Anwesenden in den Austausch zu gehen. Am aufgestellten „Kummerkasten“ konnten zusätzlich noch Vor- und Nachteile der Sunderner Radwege mitgeteilt werden.

„Leider mussten wir unsere Kinder-Mal-Aktion absagen, da zu wenig Kinder an der Auftaktveranstaltung teilgenommen haben. Dafür war die Button-Maschine aber eines der Highlights für unsere kleinen Teilnehmer“, so Jennifer Schmitt. Sie verrät auch, dass im nächsten Jahr besonders die jüngeren Radfahrenden angesprochen werden sollen. Wegen der gerade erst geendeten Sommerferien kurz vor Beginn des Stadtradelns sei eine große Bewerbung in den Kindergärten und Schulen in diesem Jahr kaum möglich gewesen, vermuten die Veranstalter.

Die Auftaktveranstaltung für das Stadtradeln in Sundern wurde von allen Anwesenden sehr positiv aufgenommen und so konnten sich Jennifer Schmitt und Thomas Gleisberg über viel Lob freuen. „Nach so einem schönen Nachmittag störte es uns auch nicht, dass beim Abbau der Regen einsetze. Jetzt verfolgen wir, wie die Sunderner Radfahrerinnen und Radfahrer Kilometer für Kilometer sammeln und hoffen auf ein unschlagbar gutes Ergebnis“, zeigten sich die beiden zufrieden.

Mehr Informationen zum Stadtradeln unter stadtradeln.de/sundern

