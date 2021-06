Sundern ist beim Kulturrucksack mit tollem Programm dabei

Sundern. Verschiedene Angebot sorgen für kurzweilige Sommerferien. Man muss nur mitmachen.

Endlich können auch Jugendliche im Alter von 10 – 14 Jahren in Sundern ihren Kulturrucksack mit vielen spannenden und kreativen Aktionen füllen. Zusammen mit den Städten Arnsberg, Meschede und Schmallenberg gehört Sundern zum Kulturrucksack-Städteverbund Hochsauerland. Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm des Landes und deshalb sind grundsätzlich alle Angebote für die TeilnehmerInnen kostenfrei.

Viele Aktionen am Reiseziel Wenholthausen

Los geht es mit einer Reise nach Wenholthausen. Dort erwarten die TeilnehmerInnen tolle Workshops und Spiel und ganz viel Spaß. Neues kann ausprobiert oder das, was man schon mal gemacht hat, vertieft werden. Der Workshop muss aber erst in Wenholthausen gewählt werden. Die KursleiterInnen stellen dort ihren jeweiligen Workshop zu Beginn kurz vor. Die Reise startet am Samstag, 10. Juli, um 10 Uhr am Rathaus Sundern und endet dann dort wieder gegen 18.30 Uhr.

Im „Wunderland“ wird Theater gespielt

Und wer gerne Theater spielt ist im Wunderland herzlich willkommen. Zusammen mit den Schauspielerinnen Hildegard Baumeister und Freya-Maria Müller gestalten die TeilnehmerInnen auf der Bühne ihre eigene Traumwelt. Eigene Geschichten und Texte werden mit Schauspiel, Musik und Tanz umgesetzt. Die Bühne für das Wunderland ist in den Sommerferien vom 10. bis 14. August jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Alten Molkerei in Allendorf geöffnet.

Das Kunstwerk Stimme wird zum Singen gebracht

Bei Songs and Sound wird das Kunstwerk Stimme zum Klingen gebracht. Sie kann säuseln, donnern, flöten und schmettern. Jede Stimme ist ein eigenes unverkennbares Kunstwerk. Und das wird mit Chorleiterin Gaby Rohe herausgearbeitet. Das Erlebnis Stimme findet am 4. und 5. September jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Aula der Realschule statt.

Wer mitmachen möchte, meldet sich im Kulturbüro der Stadt Sundern, u.koch@stadt-sundern.de oder 02933/81209, an. Natürlich können auch die Angebote in den anderen Städten besucht werden. Das gesamte Programm ist unter www.sundern.de/aktuelles/Startseite zu finden.

