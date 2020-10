Sundern: Jugendliche suchen Platz für neuen Skatepark

Für Leo Stecker und Julius Drees aus Stockum und Dörnholthausen ist die Sache klar: Hinter dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Sundern an der Hauptstraße ist der geeignete Standort für ihr Wunsch-Projekt – den neuen Skatepark in Sundern.

Neuer Park soll bis 2021 fertig sein Für den Workshop im Outdoorzentrum Mosaik am Sorpesee am Samstag, 7. November, ist eine Anmeldung im Jugendbüro erforderlich, bei Jana Fricke unter 02933/81261, bei Lena Willeke unter 02933/81112 oder auch per Mail an jugendbuero@stadt-sundern.de Jugendliche aus dem Beteiligungsprozess wollen ihr Projekt „Skatepark Sundern“ auch noch persönlich vor den Vertretern im Jugendhilfeausschuss der Stadt vorstellen. Das Beteiligungsprojekt zum Skatepark konnte trotz Corona-Pandemie weitere geführt werden und wird auch zum Abschluss gebracht. Der gesamte Beteiligungsprozess soll bis 2021 laufen, im nächsten Jahr soll der Skatepark fertig gestellt sein. Die Sparkassenstiftung investiert aus ihrem Stiftungskapital zwischen 150.000 und 250.000 Euro vor allem für kulturelle und gemeinnützige Projekte.

Jetzt beteiligten sich die beiden Zwölfjährigen an der Suche und Erkundung möglicher Flächen im Stadtgebiet. Ein wichtiger Bestandteil des aktuellen Beteiligungsformates mit dem Jugendbüro Sundern unter dem Titel „Sundern 2021 – dein Treffpunkt, dein Skatepark“. Im dritten Schritt des auf insgesamt vier Teile angelegten Projektes machten sich am letzten schulfreien Tag in den Herbstferien insgesamt sieben Jugendliche mit Antonia Bücher und Fabian Hackbarth vom Outdoorzentrum „Mosaik“ sowie mit Jana Fricke vom Jugendbüro Sundern auf den Weg.

Workshop folgt im November

Ein bisschen Sonne am Himmel und die Gewissheit, irgendwo in der Nähe zu ihrem geliebten Jugendcafé Gammon eine passende Fläche zu finden. „Für uns ist es hier am besten“, erzählen die beiden Schüler nach dem Abschluss der Tour mit Vorstellung am Gammon vor Ort. Der Platz sei gut einsehbar, so genannte Angsträume nicht vorhanden.

Zudem könnten auch die Nachbarn drumherum ein Auge auf den neuen Platz haben, damit der nicht so schnell beschädigt oder verdreckt werde. „Uns hat der plötzliche Abbau des Skateparks im Schweinsohl vor einigen Wochen überrascht“, sagt Jana Fricke vom Jugendbüro. Sicherheitsgründe hatten dazu geführt, hieß es bei der Stadt Sundern, die sich jetzt mit dem Beteiligungsformat um Ersatz für die Jugendlichen kümmern möchte. So will man die Jugendlichen in jedem Schritt mitnehmen.

Zusammen mit den Betreuern vom Mosaik hatten sich die interessierten Jugendlichen aus ganz Sundern in der ersten Ferienwoche auf eine Exkursion in den „Rollgarten“ nach Hemer gemacht. „Wir wollten genau sehen, was in Sachen Skatepark so möglich ist“, erklärt Fabian Hackbarth vom Outdoorzentrum. Der zweite Ausflug führte zu den fünf möglichen Flächen in der Sunderner City, mit der Unterstützung der Jugendlichen aus dem Gammon wurde über die Vor- und Nachteile gesprochen.

Von den fünf Flächen sind zwei in die engere Wahl gekommen – eine Fläche am Talweg in Sundern, die andere am besagten Edeka-Parkplatz, ebenfalls nahe am Gammon. Julius, Leo und Tim stellten den Platz als ihren Favoriten vor. „Hier gibt es wenige direkte Anwohner und damit auch wenig Störungen“, so die Jungs am Flipchart. Außerdem würden auch die vielen Zuwege zum Platz für einen guten Standort sprechen und die Größe der Fläche könne mehrere Strecken zulassen.

Auch die Idee „Talweg“ hat ihre Vorteile: Ein grader Platz schaffe viele Möglichkeiten, hieß es bei anderen Teilnehmern. Wenig Anwohner würden zudem neben der Naturnähe auch die Privatsphäre der Jugendlichen bewahren können, waren einige „Skatepark-Planer“ überzeugt.

Neuer Skatepark in Sundern soll 2021 fertig sein

Der nächste Schritt auf den Weg zu einem neuen Skatepark ist schon gegangen worden, jetzt muss noch endgültig abgestimmt werden. „Im letzten Schritt gibt es nun noch einen finalen Workshop am 7. November“, stellt Jana Fricke vor. Ab 13 Uhr sollen die beteiligten Jugendlichen am ersten Samstag im November im Outdoorzentrum Mosaik in Langscheid intensiv beraten, ein Shuttle-Bus bringt sie dorthin. Die Teilnahme ist kostenlos.

Jana Fricke vom Jugendbüro der Stadt Sundern (rechts) und Petra Schmitz-Hermes von der Sparkassenstiftung (vorne) freuen sich über das Engagement der Sunderner Jugendlichen für ihren neuen Skatepark. Foto: Frank Albrecht

Damit das Projekt in seiner Ausführlichkeit statt finden kann, hat die Sparkassenstiftung einen ordentlichen Zuschuss locker gemacht: 3.000 Euro stehen den Jugendlichen und der Stadt nur für die Planung des Platzes und das Beteiligungsprojekt zur Verfügung. Ein Novum, wie Petra Schmitz-Hermes von der Sparkasse Arnsberg-Sundern sagt.

„Es ist das erste Mal, dass wir neben Jugendprojekten auch ein Beteiligungsverfahren unterstützen“, so Schmitz-Hermes. Das sei aber auch eine wichtige Investition für die Stiftung, weil damit gezeigt werden könne, wie Demokratie funktioniert. Zudem könnten die somit transparenten Entscheidungsprozesse auch für eine breite Akzeptanz sorgen und der Platz – wenn er dann mal fertig ist – von den Jugendlichen noch mehr geachtet werden.

Doris Rohe-Weber von der Stadt Sundern freut sich über die breite Initiative. „Die Gelder für ein solches Projekt sind derzeit leider nicht da – das hier ist eine gute und sinnvolle Unterstützung“, so Rohe-Weber. Generell sei es für eine Kommune auch wichtig, gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Leo und Julius steigen zum Abschluss des Tages wieder auf ihre Bikes und bleiben gespannt: Ob sich ihr Favorit wohl durchsetzen kann? Die weitere Diskussion unter den Jugendlichen wird es entscheiden.