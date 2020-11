Sundern: Kapitel BfS unter Irrtum und Enttäuschung abgehakt

Das war eine Nachricht, die eingeschlagen ist: Der Spitzenkandidat der „Bürger für Sundern“, Serhat Sarikaya sowie acht Mitglieder der Partei (allesamt Kandidaten für den Rat) haben die Partei verlassen. In einer Stellungnahme haben sich nun Michael Frahling, Robert Weber und Peter Kampmann zur Berichterstattung rund um diesen Vorgang zu Wort gemeldet.

Fast zehn Prozent erreicht

Darin heißt es: „Wir konnten bei der Kommunalwahl mit fast zehn Prozent und vier Ratsmandaten ein für uns enttäuschendes Wahlergebnis erzielen. Als Wählergemeinschaft in einer zur Zeit politisch unruhigen Kommune wie Sundern haben wir gehofft, dass wir viele Menschen mit unsere Ideen und Überzeugungen erreichen und gewinnen können“, so das Trio.

Zum Sarikaya sagen sie: „Gleiches gilt für unseren Bürgermeisterkandidaten, in den wir große Hoffnungen gesteckt hatten.“ Die Ziele hätten sich nach der Wahl trotz dieser Umstände zu keinem Zeitpunkt geändert: „Es ging nun darum, wie wir dieses Ergebnis aufarbeiten und trotzdem unsere Ideen in den Rat und seinen Ausschüssen einfließen lassen können. Selbstverständlich geht ein solcher Prozess nicht ohne Reibungen vonstatten. Doch gerade weil die Intention unseres Eintritts in die BfS die Beendigung des Stillstandes war und ist, ging es uns nun um eine vernünftige Aufarbeitung und gerechte Verteilung. Gerade wir ,neuen’ Mitglieder wollten uns aktiv in die Mitgestaltung einbringen. Hierfür hat jeder Kandidat gekämpft und entsprechende Ergebnisse erzielt.“

Aber der ersten Enttäuschung folgte dann die zweite, berichten die drei: „Von Minute Eins nach der Wahl bekamen wir allerdings das Gefühl, dass die Zeit der Mitgestaltung, Aufarbeitung und Gespräche auch schon wieder vorbei ist. Als dann sechs Tage nach der Wahl unser Bürgermeisterkandidat zum Verzicht seines Ratsmandates bewegt werden sollte, konnten wir das nicht tolerieren. Als Bürgermeisterkandidat die Stimmen zu holen war er gut genug - als Ratsmitglied zu arbeiten aber nicht?“

War alles ein Missverständnis?

Der Konflikt sei Andreas Bahde immer wieder als „Missverständnis“ bezeichnet worden: „Er bedurfte einer Lösung, die von uns mehrfach eingefordert wurde. Auch dass die Sitzverteilung in den Ausschüssen (SkB) nicht gemeinsam, sondern ,hinter geschlossenen Türen’ ablief, enttäuschte jeden Einzelnen von uns“, erklärt das Trio, das die BfS immer als eine Gruppe gesehen hatte. „Aber irgendwann waren wir nur noch Gegner“, sehen sie ihre Rolle bei den Fraktionschefs Werner Kaufmann und Andreas Bahde und Vorsitzendem Reinhard Paul.

Bittere Erkenntnis

Das Trio ergänzt: „Zu jeder Zeit waren wir gesprächsbereit, an einer Lösung interessiert und kompromissbereit. In einer so kleinen Gruppe sich darauf zurückzuziehen, dass die Fraktion, die ja offensichtlich mehrheitlich gegen Serhat Sarikaya und uns stimmte, diejenige ist, die die Entscheidungen trifft, mag politisch nach außen korrekt sein. Mit unseren Vorstellungen von basisdemokratischer Beteiligung im Vorfeld hatte das nichts mehr zu tun.“ Bittere Erkenntnis der Ausgetretenen: „Wir waren nur Mittel zum Zweck. Man wollte offensichtlich die alten Strukturen in der BfS durch die guten Ergebnisse, die wir erzielt hatten, sichern. Die letzten Jahren waren immer wieder von politischer Unruhe und gefühltem Stillstand geprägt. Dies zu beenden war jedem von uns wichtig. Leider tragen wir nun dazu bei, dass es für den Moment nicht ruhiger wird“, erklären sie und würden sie sehr bedauern: „Wir haben das Kapitel für uns mit unseren Austritten unter den Begriffen Irrtum und Enttäuschung abgehakt.“

Abstand von Auseinandersetzung nehmen

Für die Zukunft wünschen sie sich: „Dass die Verantwortlichen der BfS, nun Abstand von einer öffentlichen Auseinandersetzung mit uns nehmen. Der dann zu erwartende Schaden wäre irreparabel für die Wählergemeinschaft - Bürger für Sundern.“ Und am Ende richten sie einen Appell an die BfS-Fraktion: „Lasst einfach Ruhe einkehren, erledigt Eure Arbeit im Rat zum Wohle dieser Stadt und ihrer Menschen. Die haben es verdient.“