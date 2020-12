Sundern: Kindergarten Westenfeld macht vielen eine Freude

Der Kindergraten Westenfeld hat sich an an der Aktion „Meins wird deins – jeder kann St. Martin sein“ beteiligt.

Westenfeld. In jedem Jahr, überlegen Kinder, Erzieherinnen und Eltern des Naturkindergartens Westenfeld, auf welche Art und Weise Freude verschenkt werden kann. So haben die Erzieherinnen die Idee des Elternrates aufgegriffen und sich an der Aktion des Kindermissionswerkes Sternsinger „Meins wird deins – jeder kann St. Martin sein“ beteiligt. Zwei große Kartons mit gut erhaltener Kinderkleidung konnten so mit Hilfe der Kinder gepackt und an die Aktion Hoffnung versandt werden.

Seit einigen Jahren erfüllen Eltern des Kindergartens zu Weihnachten, in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in Sundern, Herzenswünsche von Kindern aus Sundern, denen es nicht so gut geht. Schnell waren die Wunschkarten vergriffen und alle lieb verpackten Päckchen lagen zum Verschenken bereit.

Auch den Senioren des Dorfes eine Freude gemacht

Freude schenken die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens jedes Jahr in der Adventszeit allen Senioren von Westenfeld. Selbst gebastelte kleine Geschenke, die mit einem Weihnachtslied oder Gedicht an den Haustüren überreicht werden, schenken viel Freude. Aufgrund der derzeitigen Situation waren diese persönlichen Besuche in diesem Jahr leider nicht möglich. Den Kindern und Erzieherinnen war es jedoch wichtig, die Senior/-innen wissen zu lassen, dass an Sie gedacht wird. So wurden die Präsente mit dem Weihnachtsgruß in die Briefkästen oder vor die Haustür gelegt. Viele Worte des Dankes haben den Kindergarten erreicht. Kinder, Eltern und Erzieherinnen sind der Meinung: „Es ist ein schönes Gefühl für alle Kleinen und Großen, Freude zu schenken."

Mehr Brandneues aus Ihrer Heimat? Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://www.wp.de/staedte/arnsberg/iframe-newsletter-wp-arnsberg-anmeldemaske-id228253283.html