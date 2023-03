Sundern: Kradfahrer aus Fröndenberg schwer verletzt

Das Krad kam am Gehweg in Richtung Langscheid zum Liegen (Symbolfoto).

Langscheid. Einen weiteren Biker-Unfall meldet die Polizei: Am Samstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Um 13.25 Uhr kam es am Samstag auf der Landesstraße 687 zwischen Langscheid und Amecke – auf Höhe des Zeltplatzes 2 – zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und Motorrad. Ein 37-jähriger Fröndenberger befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße aus Richtung Amecke. Ausgangs einer Linkskurve beabsichtigte er, einen Pkw zu überholen. Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Mendener mit seinem Pkw vom gegenüberliegenden Parkstreifen in Fahrtrichtung Amecke an.

Trotz Vollbremsung des Pkw-Fahrers kam es zur Kollision mit dem Kradfahrer. Dieser stürzte und kam auf dem angrenzenden Gehweg in Richtung Langscheid zum Liegen. Der Fröndenberger verletzte sich hierbei schwer und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zum Unfallzeitpunkt nicht. Das beschädigte Krad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Während der Unfallaufnahme war die L 687 für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Fast zeitgleich war ein weiterer Motorradfahrer auf der Kreisstraße 5 verunglückt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern