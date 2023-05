Sundern: Kradfahrer verunglückt auf der Hellefelder Höhe

Sundern. Aus bisher unbekannten Gründen hat der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad verloren

Ein 51-jähriger Kradfahrer aus Hamm hatte am Samstagvormittag die L 839 (Hellefelder Höhe) von Sundern-Hellefeld in Fahrtrichtung Arnsberg befahren. In einer Rechtskurve verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr eine steile Waldböschung hinab, wo er letztlich zu Sturz kam. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Ein weiterer Motorradunfall in Sundern>>>

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern