Sundern: Kultur will gut vernetzt aus dem Schatten treten

Sundern. Mit dem Ziel, die Vielfalt des Sunderner Kulturlebens zu kanalisieren haben sich am Mittwochabend 20 Interessierte in Allendorf getroffen. Auf der Tagesordnung in „Lübke´s Grillwerk“ stand die Gründung des „Dachverbandes Kultur Sundern“, einer Initiative, die genau das erreichen will. Über zwei Stunden wurde intensiv getagt, um die Satzung zu diskutieren und beschließen und den Vorstand des Dachverbandes zu wählen.

Knapstein und Harmann-Schütz als Vorsitzende Für die erforderliche Vereinsanmeldung beim Amtsgericht und die entstehenden Kosten will der Dachverband Kultur Sundern Mittel aus der Kulturförderung der Stadt Sundern beantragen. Nach den Vorsitzenden Anne Knapstein und Irmgard Harmann-Schütz hat Reinhard Frommhold das Amt des Kassierers übernommen, zum Schriftführer wurde Jens Kunen gewählt. Der Dachverband Kultur Sundern kann laut Satzung bis zu 9 Beisitzer in den Vorstand einbinden: Mitarbeiten wollen bereits Nelly Trabitz (Künstlergruppe „Youth“, Herbert Müller (Museumsverein Kornbrennerei), Karin Mühlberger-Großmann (Seniorenbeirat), Elke Frommhold (selbstständige Künstlerin), Margret Haurand (Freunde und Förderer der Stadtbücherei Sundern) sowie Jürgen ter Braak (u.a. Matinee im Grünen). Bis zur ersten Mitgliederversammlung können sich weiter Interessenten an der Beisitzertätigkeit melden. Zweck des Dachverbandes ist die Förderung der Vernetzung, Beratung, Information und Vernetzung sowie Vertretung und Durchsetzung der Belange des Dachverbandes (laut Satzung)

Vorsitzende ist Anne Knapstein geworden, den zweiten Vorsitz hat Irmgard Harmann-Schütz übernommen. Schon lange hat man in Sundern an einem Zusammenschluss der Kulturschaffenden aus verschiedenen Bereichen gearbeitet. Quasi als eine Art Vorstufe wurde 2016 der „Runde Tisch Kultur“ gegründet, der im Vorfeld der Gründungsversammlung den neuen Dachverbandes angestoßen hat.

„Der gute Besuch am Gründungsabend freut mich und zeigt, dass es großes Interesse am Vorhaben gibt“, begrüßte Anne Knapstein, seit längerem die Vorsitzende des Kunstvereins Sundern-Sauerland. Den Anwesenden beschrieb sie, dass sie schon seit Jahren im Bereich der Kultur unterwegs sei und auf der Gründungsversammlung eine neue Initiative für Kultur in Sundern entstehen solle.

Vertreter aus vielen Spaten

Ihrem Vorschlag hatten die Anwesenden aus den verschiedenen Sparten der Kultur in Sundern nichts entgegenzusetzen. Und so waren es Vertreterinnen und Vertreter von Chören, Musikgruppen, Kunstverein, Berghaus Allendorf, Rundem Tisch Kultur, dem Förderverein der Stadtbücherei Sundern und selbstständiger Künstlerinnen und Künstler, die sich als Dachverband im Sinne der Kultur vereinen wollten. „Sundern hat ein vielfältiges kulturelles Leben“, fasste Irmgard Harmann-Schütz zusammen, die ein Studium in Kulturmanagement absolviert hat.

Einen Schwachpunkt in der Darstellung von Kultur konnte sie auch gleich aufzeigen: „Trotz verschiedener Berichte über Kultur ist die Wahrnehmung bei der Politik gering“, bemängelte die Kulturmangerin. Das soll sich ab sofort mit dem gegründeten Dachverband Kultur Sundern ändern.

„Raus dem Schattendasein“

„Wir wollen geeignete Wege überlegen, die Kultur aus dem Schattendasein zu holen“, so Harmann-Schütz weiter. Einer der wichtigen Wege dahin müsse die Vernetzung der Kultur in Sundern sein. Die gesammelten Ideen aus dem Runden Tisch Kultur hätten bereits eine gute Vorarbeit dazu geleistet, jetzt gehe es darum, das Thema Kultur in eine feste Struktur zu bringen. Dazu soll der Dachverband laut beschlossener Satzung aber nicht selber als Kultur-Veranstalter in der Stadt Sundern auftreten, sondern die Entwicklung und Verbreitung der Kultur nur begleiten und fördern.„Im Dachverband Kultur in der Stadt Sundern schließen sich Vereine, Gruppierungen, Initiativen, Einrichtungen, Institutionen und Körperschaften des öffentlichen Rechtes sowie Einzelmitglieder zusammen“, heißt es in der Präambel des neuen Verbandes.

Kultur-Nachwuchs fördern

Sein Ziel ist laut Satzung „das kulturelle Engagement und Interesse insbesondere der jungen Menschen zu wecken und zu fördern“. Dazu will der Dachverband Kultur die Interessen und Belange aller jetzt schon im kulturellen Bereich in Sundern tätigen Akteure vertreten, aber auch noch offen bleiben für neue Sparten. Um Interessenskonflikte auszuschließen, aber auch die Stadt Sundern im Boot zu haben, wurde beschlossen, das Kulturbüro als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht in den Vorstand aufzunehmen. Die gewählten Mitglieder des Vorstands (siehe Infobox) wollen sich im Februar 2021 zur ersten richtigen Mitgliederversammlung treffen – sofern es Corona zulässt. Dann soll auch über die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der ersten Handlungsfelder beraten werden. Schon jetzt ist aber klar, dass ein Online-Kultur-Veranstaltungskalender zu den vordringlichen Aufgaben gilt, um die sich der Dachverband Kultur Sundern kümmern will.