Sundern: Kunstverein präsentiert Suscha Korte-Ausstellung

Es ist die erste Ausstellung in den neuen Räumen „Röhre 4, 59846 Sundern“. Die Vernissage ist am Sonntag, 11. Oktober.

Sundern. Mit neuen, bisher nie gezeigten Bildern, Objekten und Installationen der in Köln ansässigen Malerin Suscha Korte, eröffnet der Kunstverein Sundern-Sauerland die erste Ausstellung in den neuen Räumen in der „Röhre 4, 59846 Sundern“.

Nachdem 30 Jahre lang die Stadtgalerie das deutschlandweit hochgelobte Domizil für Kunst in Sundern darstellte, beginnt mit den kleineren, aber ebenso repräsentativen Räumen eine neue Ära in Sunderns Kunstbetrieb. Wenigstens so lange, bis die in Aussicht gestellten neuen städtischen Räume, zum Beispiel in einem Stadt-Kultur-Haus, bezugsbereit sind.

Suscha Kortes mehr als latent vorhandene sozialkritische Seite ihres Schaffen

In Sundern zeigt Suscha Korte, Jahrgang 1963, Kunststudium in Kiel und Glasgow, ihre weniger bekannte, aber sehr wohl mehr als latent vorhandene sozialkritische Seite ihres umfangreichen Schaffens. Mit spielerischer Akribie vermischt Korte malerische Momente des Trompe-l’œil mit gesprühtem Graffiti, expressiv-gestischer Abstraktion und Collage bzw. Assemblage.

Gemäß des Trompe-l‘oeil erkennt man oft nur auf dem zweiten Blick, was gemalt und was aufgeklebt oder angeschraubt ist. Bei verschiedenen Bildern verleiht ein kurzer, prägnanter Neonschriftzug in der Handschrift der Künstlerin dem jeweiligen Werk eine Art Aura.

Symbolträchtige Orgelpfeifen verweisen auf Verflechtungen mit der Macht

Suscha Korte zeigt in den präsentierten Werken ihre Vielseitigkeit. Foto: Kunstverein Sundern/Sorpesee / WP Sundern

Thematisch reicht der Blick Kortes fast nostalgisch anmutend auf den Begriff „Heimat“, wie auch immer dieser zu deuten ist, auf die Selbstbehauptung jüngerer Stadtmenschen bezüglich des eigenen Daseins mittels Graffiti und anderen Formen von „Street Art“ bis hin zu großen globalen Themen wie Krieg, Migration, Rassismus, Altersarmut oder auch der aktuellen Corona-Pandemie.

Installatorisch hängen verschieden große Orgelpfeifen in einer Zusammenballung leicht schräg von der Decke und scheinen den Betrachter mit ihren lautlosen Kriegshymnen zu bombardieren.

Einer Kirche entnommen, verweisen die kämpferisch anmutenden Orgelpfeifen auf die jahrtausendalte und noch aktuelle Verflechtung von Religion und Machtansprüchen vor allem im Nahen Osten.

Im Mittelpunkt einer weiteren Installation steht ein leeres Krankenbettgestell ohne Matratze, Bettbezug, Decke und Kissen. Konzipiert kurz vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie bekommt das Werk nun eine mahnende Zusatzbedeutung.

Die Vernissage am ist Sonntag, 11. Oktober, von 14 bis 17 Uhr

„Dennoch…“ lautet der programmatische Titel der ersten Einzelausstellung der Künstlerin im Sauerland, die von einem vom Kunstverein Sundern-Sauerland herausgegebenen Katalog begleitet wird. Zur Ausstellung erscheint eine Sonderedition der Künstlerin zur Förderung der Katalogproduktion. Die Vernissage am Sonntag, 11. Oktober, von 14 - 17 Uhr. Zur Eröffnung spricht Gérard Goodrow, Kurator der Ausstellung.

Info: 02933 – 7850722 und info@kunstverein-sundern-sauerland.de. Öffnungszeiten: 12. Oktober - 13. Dezember: Mi. – Fr. 16 – 18 Uhr, Sa. und So. 12 – 18 Uhr und nach Vereinbarung. Es gilt die zur Zeit gültige Coronaschutzverordnung.