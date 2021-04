Sundern: L687 bei Langscheid nach Verkehrsunfall gesperrt

Sundern. Die Landstraße 687 bei Langscheid war nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag komplett gesperrt.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls war die Landstraße 687 bei Langscheid am Donnerstag für mehrere Stunden komplett in beide Richtungen gesperrt. In der sogenannten Hexenlochkurve zwischen Hachen und Langscheid sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, erklärte Sebastian Held, Sprecher der Polizei Hochsauerlandkreis.

Wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, waren mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Auch ein Gutachter wurde eingesetzt. Weiter heißt es, dass der Wagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sei.