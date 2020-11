Sundern: Martins-Preisgeld wird sofort wieder investiert

Die Entscheidung ist gefallen: Der IWB (Integrativer Wohnverbund für Menschen mit Behinderung) Sundern erhält den Martinspreis 2020 der Bürgerstiftung. Mit dem mit 3000 Euro dotierten Preis zeichnet die Stiftung alle zwei Jahre Menschen aus, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in der Stadt Sundern engagieren.

Eine Festveranstaltung wie bei den vorherigen Preisverleihung entfällt in diesem Jahr aus bekannten Gründen. Deshalb übergab gestern Nachmittag der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Matthias Ostrop, den Preis an IWB-Vorsitzenden und langjährigen Motor des Vereins, Norbert Otto, auf den Stufen vor der Johannes-Kirche. Norbert Otto dazu: „Ich war ganz überrascht, als in der vergangenen Woche der Anruf der Bürgerstiftung kam. Unser Verein ist über den Martinspreis hocherfreut.“ „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, mit unserem Martinspreis diesen Verein auszuzeichnen“, so Ostrop zum Juryentscheid.

Seit Jahren im Einsatz

Der IWB Sundern setze sich seit Jahren ehrenamtlich für die Integration von Behinderten und die Entlastung der Eltern von zum Teil schwerstbehinderten Kindern ein. „Der Verein hat durch sein

unermüdliches und herausragendes Engagement in den vergangenen Jahren viel bewegt. So ist es durch die gute Arbeit des Vereins gelungen, in Sundern eine andere Wahrnehmung für die Bedarfe von Menschen mit Einschränkungen zu schaffen. Viele Ideen und Projekte sind bereits in Planung bzw. in der Umsetzung“, so Matthias Ostrop.

Der Leitspruch des Vereins lautet: „Behindert sein bedeutet - auch nur Mensch sein!“ Dieser Leitspruch spiegele sich im Handeln des Vereins wider: Der Verein hat spontan beschlossen, von dem Preisgeld eine mobile induktive Anlage für Menschen mit Hörgeräten, eine so genannte Induktionsschleife, anzuschaffen. Von dieser Anlage können künftig alle Menschen mit Hörgeräten in ganz Sundern profitieren, denn sie kann für Veranstaltungen ausgeliehen werden. Leider lässt die Corona-Pandemie derzeit keine feierliche Preisübergabe zu. Die Bürgerstiftung hofft, dass die Feierstunde im Frühjahr 2021 nachgeholt werden kann.

Neun Vorschläge

Für den Martinspreis wurde neun Vorschläge eingereicht. Diese haben erneut aufgezeigt, wie vielfältig und vielschichtig das ehrenamtliche gesellschaftliche Engagement in Sundern ist. Besonders wichtig ist dem Vorstand, dass mit dieser Auszeichnung in keinem Fall das herausragende Engagement der vielen anderen, ebenfalls würdigen Bewerber geschmälert werden solle. Allen vorgeschlagenen Personen und Vereinen zollt der Vorstand für sein Engagement höchsten Respekt und bedankt sich für das selbstlose und uneigennützige Wirken für die Gemeinschaft.

Elterninitiative 2012 gegründet

Die „Elterninitiative Integrativer Wohnverbund für Menschen mit Behinderung IWB Sundern e.V.“ ist am 31. Januar 2012 gegründet worden. Es geht um ambulant betreutes Wohnen, bzw. Bildung von Wohngruppen, Tagestreffpunkt, Mehrzweckraum mit Cafeteria sowie Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege. Ziel ist insbesondere Förderung und Mitwirkung bei der Gestaltung individueller Wohnformen für Menschen mit Behinderung Förderung der Integration in Beruf und Freizeit Förderung eines orts- und lebensumfeldnahen Wohnens Zusammenarbeit mit der vorhandenen Infrastruktur vor Ort, wie zum Beispiel der Stadt Sundern, Eltern, Nachbarn und örtliche Vereinen.