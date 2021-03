Sundern: Michael Albers ist neuer JU-Vorsitzender

Sundern. Das ist neu: Die JU Sundern hat erstmals online getagt und Michael Albers zum Vorsitzenden gewählt.

Schon seit Beginn der Corona-Pandemie findet die Arbeit in der Jungen Union Sundern digital statt. In zahlreichen Videokonferenzen wurden aktuelle Themen diskutiert und begleitet. Nach dem Vorbild des jüngsten CDU-Bundesparteitages entschied sich die Junge Union ebenso als erster Stadtverband im Hochsauerlandkreis zur Durchführung einer digitalen Mitgliederversammlung mit anschließender Briefwahl des Vorstandes.

Dabei stellte sich Adam Walczak nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl. „Die Junge Union Sundern lebt von jungen Ideen für die junge Generation. Es ist der richtige Zeitpunkt, die Arbeit in jüngere Hände zu übergeben“, so Adam Walczak. Er war über fünf Jahre Vorsitzender. Ebenso stellten sich Andrea Pampuch (Geschäftsführerin) und Michelle Pampuch (Schriftführerin) nicht mehr zur Wiederwahl.

IT-Elektroniker gewählt

Als neuer Vorsitzender stellte sich der bisherige Stellvertreter Michael Albers zur Verfügung. Der 24-jährige IT-Elektroniker wohnt in Sundern und ist seit vielen Jahren in JU und CDU aktiv. „Ich möchte mich für eine positive Entwicklung von Sundern einsetzen, die aktiv durch uns Nachwuchspolitiker mitgestaltet wird“, so Michael Albers. In der anschließenden Briefwahl wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden bestimmt.

Außerdem wurden Julius Schmidt (stellv. Vorsitzender), Felix Grote (Geschäftsführer), Maximilian Hoff (Schriftführer/Pressesprecher) sowie Anne Greitemann und Laura Hettwer (Beisitzer) einstimmig in den Vorstand gewählt.

Erfolg mit Fabian Blome

In einem Rückblick betrachtete die JU auch die vergangene Kommunalwahl. Die JU war mit Fabian Blome mit einem eigenen Spitzenkandidaten angetreten, der den Wahlbezirk in der Röhre gewinnen und so in den Stadtrat einziehen konnte. Dort kann er sich für die Ideen der JU einsetzen. Dazu zählen unter anderem eine digitale Agenda der Stadt, ein Kulturhaus mit Übungsräumen für junge Kulturschaffende, der Neubau einer Skateranlage oder das Projekt „Jugendstadtrat“, in dem Jugendliche in die Rollen der ehrenamtlichen Ratsmitglieder schlüpfen und Ideen einbringen und damit zugleich die politischen Abläufe kennenlernen können.

Kampf um Schülerfahrkosten

Im laufenden Jahr hofft die JU u. a., dass beim nächsten CDU-Landesparteitag ihr Antrag zur Angleichung der Schülerfahrkostenverordnung angenommen wird. Hier geht es um die Forderung, die Busfahrtkosten im Sekundarbereich I und II ab 3,5 km Schulweg zu übernehmen. Zurzeit erfolgt eine Erstattung der Fahrkosten im Sekundarbereich I ab 3,5 km und im Sekundarbereich II erst ab 5 km. Der Antrag wurde bereits durch die Jungen Union Hochsauerland und der Jungen Union NRW angenommen.