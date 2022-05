Sundern: Mittwochs am Sorpesee feiert Comeback

Ab Ende Juni geht immer mittwochs auf der Sorpepromenade in Langscheid wieder die Post ab!

Streetfood-Festival. Nach der Corona bedingten Zwangspause findet das beliebte Event „Streetfoodfestival Sorpesee“ in diesem Jahr wieder statt – jeweils mittwochs ab 18 Uhr auf der Sorpepromenade in Langscheid. Der Eintritt ist wie gewohnt frei, für Live-Musik, Essen & Getränke ist gesorgt. Beginn der Veranstaltungsreihe ist am Mittwoch, 29. Juni, letzter Termin ist Mittwoch, 10. August. Neu ist in diesem Jahr, dass keine Gläser und keine Wertmarken gekauft werden müssen, man kann also direkt bar am jeweiligen Stand bezahlen. Nähere Info online, unter www.mittwochsamsorpesee.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern