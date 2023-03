Nach dem Unfall in der Settmecke hat die Polizei noch viele Fragen… (Symbolfoto) – und hofft auf Zeugenhinweise.

Unfall Sundern: Nach Unfall in der Settmecke sucht Polizei Zeugen

Sundern. Nach Unfall mit Kradfahrer am Samstag in der Settmecke sucht die Polizei jetzt dringend Zeugen.

Wie berichtet, kam es am Samstag gegen 13.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Settmeckestraße. Bei dem Unfall wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Motorradfahrer fuhr die Settmeckestraße – aus Richtung Sundern kommend – in Richtung Amecke. Nach dem Ortsausgang Sundern wollte der Motorradfahrer einen schwarzen Sportwagen der Marke Chevrolet Corvette überholen. Als er nach dem Überholvorgang wieder einscherte, kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Auch Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuge vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter 02933 / 90 200.

