Sundern: Neues Café zum Austausch für Trauernde geplant

In Sundern ist eine Lücke entstanden: Das ehrenamtlich betriebene Trauercafé fehlt vielen Menschen. In etwas anderer Form soll nun ein neues Angebot im Pastoralen Raum entstehen. „Wir wollten das Pastorale Feld der Trauerarbeit ohnehin ausweiten“, erklärt Gemeindereferentin Nicole Laufmöller. „Als wir dann lasen, dass es das Trauercafé nicht mehr gibt, haben wir und gefragt, wie wir es fortführen können.“

Einzelgespräche und Seelsorge-Notruf Wann das neue Trauercafé im Johanneshaus startet, hängt von der Entwicklung der Infektionszahlen beziehungsweise der Schutzverordnung ab und wird noch bekanntgegeben. Wer seelsorgerische Einzelgespräche sucht, kann sich jederzeit, auch in der aktuellen Phase, an Gemeindereferentin Nicole Laufmöller wenden. Sie ist erreichbar unter 02933-9221412 oder 0170-2115655 sowie per Mail an n.laufmoeller@pr-sundern.de Zusätzlich gibt es den Seelsorge-Notruf: 0170-9330523.

Der Plan ist ein offener und kostenloser Treff für Trauernde im Johanneshaus am Dr.-Josef-Kleinsorge-Platz. Gemeinsam mit Trauerbegleiterin Silke Köhler aus der Caritas-Konferenz möchte Laufmöller das neue Trauercafé so schnell wie möglich starten.

Die ersten Termine waren eigentlich für den Dezember geplant. Ob sie angesichts der Corona-Pandemie dann stattfinden können, ist nicht absehbar. Umso wichtiger ist es den beiden Frauen aber zu signalisieren, dass es ein solches Unterstützungsangebot für trauernde Menschen wieder geben wird.

Auf und Ab der Gefühle

„Dieses Jahr ist alles etwas schwieriger, weil die Trauerbegleitung nur eingeschränkt möglich war“, erklärt Köhler. Dabei sei ein solches Angebot derzeit eigentlich umso bedeutsamer, weil viele durch die Kontaktbeschränkungen nicht in der Form hätten Abschied nehmen können, wie sie es gewohnt waren beziehungsweise auch zur Verarbeitung gebraucht hätten. Deshalb wird es auch Trauergottesdienste in allen Kirchen des Pastoralen Raums geben, zu dem die trauernden Angehörigen bereits persönlich eingeladen wurden.

Laufmöller und Köhler haben zum Teil erlebt, dass Enkel nicht an der Beerdigung ihrer Großeltern teilnehmen konnten und Nachbarn aus dem Dorf nicht wie üblich ein Totengebet abhalten konnten. „Es war teils wirklich grausam für die Angehörigen“, sagt Laufmöller. Gerade bei bekannten Persönlichkeiten, die zu Lebzeiten sehr engagiert und sozial vernetzt gewesen seien, seien die Beerdigungen ganz anders ausgefallen als sonst. Nicht selten komme es in den Dörfern vor, dass sämtliche Bänke besetzt seien, einige Menschen stünden oder gar draußen per Lautsprecher mithörten. All das fiel in diesem Jahr weg. „Andersherum sieht man dadurch, wie viel Trost es den Angehörigen normalerweise gibt, wenn sie durch die große Anteilnahme sehen, wie geschätzt der Verstorbene war“, meint Laufmöller.

Jeder Mensch durchlebt Trauer anders

Aus ihrer bisherigen Arbeit wissen die beiden, wie wichtig nach dem Verlust eines geliebten Menschen das Verständnis anderer Betroffener sein kann. „Jeder Mensch durchlebt Trauer anders und in einer anderen Geschwindigkeit“, sagt Köhler. Zudem verlaufe die Trauer nicht linear, es gebe gute und schlechte Tage.

Viele Menschen fühlten sich in ihrer Trauer von ihrem Umfeld dazu gedrängt, möglichst bald wieder wie gewohnt am Alltag teilzunehmen und Freude auszustrahlen, oder sie trauten sich nach einer gewissen Zeit von sich aus nicht mehr, ihre eigene Trauer an andere heranzutragen. Im offenen und konfessionsunabhängigen Treff soll ein Austausch ermöglicht werden. „Viele, die zum ersten Mal kommen, hören erst einmal nur zu und auch das ist völlig in Ordnung“, versichert Laufmöller. Zu Beginn des Cafés werden die beiden Frauen jeweils kleine Impulse und Meditationen beisteuern.