„Sundern on Screen“: Online-Reihe bietet viel Abwechslung

Zur Teilnahme an vier Online-Veranstaltungen in der Reihe "Sundern on Screen" laden ein (von links) Niklas Fleischhauer (Alleslöser Eventagentur), Julia Randelhoff (Praktikantin Alleslöser Eventagentur), Jennifer Schmitt (Stadtmarketing Sundern eG) und David Rzodeczko (Alleslöser Eventagentur).

Sundern. Yoga, kreatives Gestalten mit Holz, Kochen und Gedächtnistraining sind die Themen der zweiten Staffel von „Sundern on Screen“.

Vor drei Monaten ist der letzte „Sundern on Screen“-Abend über die Bildschirme geflimmert. Jetzt ist die Sommerpause vorbei und die Sunderner Online-Eventreihe wieder da. Im Juni startete die erste Online-Eventreihe mit sechs erfolgreichen Veranstaltungsabenden in Sundern, die von der Stadtmarketing Sundern eG in Kooperation mit der Alleslöser Eventagentur ins Leben gerufen wurde.

„Die Eventreihe wurde sehr gut angenommen und sowohl die Teilnehmer und Teilnehmerinnen als auch wir hatten eine Menge Spaß. Daher war schnell klar, dass es eine Fortführung von ,Sundern on Screen’geben sollte“, so Niklas Fleischhauer von der Alleslöser Eventagentur. Während im Sommer jeweils zwei Kunst-, Cocktail- und Koch-Abende angeboten wurden, startet die Herbstreihe unter dem Motto „Wir bringen Farbe in Deinen November“. Jennifer Schmitt von der Stadtmarketing Sunder eG sagt dazu: „In diesem tristen Monat wünscht sich doch jeder von uns ein bisschen Abwechslung, ohne sich dafür abends in der Kälte und Dunkelheit nach draußen bewegen zu müssen. Und genau dafür bieten wir die perfekte Lösung.“

Entspannungsübungen

Die Veranstaltungsreihe ist diesmal auf vier Abende ausgerichtet und startet am 5. November mit einem Yoga-Kurs unter der professionellen Leitung von Yogalehrerin Claudia Pingel. Der November beginnt also mit entspannenden Übungen für Körper und Geist. So kann fit in die nächsten Abende gestartet werden. Weiter geht es am 12. November mit einem kreativen Heimwerkerkurs, den Petra Wulff und Philipp Birkhölzer als Team Pianpi anleiten. Sie zeigen, wie aus Holz und ein paar einfachen Handgriffen ein kleines Kunstwerk entstehen kann.

Gedächtnistraining

Am dritten Freitag (19. November) wird der Kopf trainiert, denn die Gedächtnistrainer Stephan Reiter und Dr. Susan Ebeling bringen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei, wie sie sich Zahlen, Daten und Fakten durch einfache Methoden spielendleicht merken können.

Anmeldung erforderlich Um an einem oder allen Abenden teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung unter www.sundernonscreen.de notwendig. Nach Eingang der Anmeldung wird allen Teilnehmern ein Zugangslink zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier die Termine der Online-Veranstaltungen: Freitag, 5. November, ab 19 Uhr Yoga zum Durchatmen mit Claudia Pingel; Freitag, 12. November, ab 19 Uhr Kreatives Heimwerken mit dem Team von Pianpi. Freitag, 19. November, ab 19 Uhr Gedächtnis-Training mit Stephan Reiter. Freitag, 26. November, ab 19 Uhr Geschenke aus der Küche mit Sibylle Rohe-Tekath.

Bei der Abschlussveranstaltung am 26. November ist Sibylle Rohe-Tekath wieder mit an Bord. Schon in der Auftaktreihe hat sie an den Koch-Abenden tolle Gerichte gezaubert. Diesmal ist sie passend zur Weihnachtszeit mit dem Thema „Geschenke aus der Küche“ zurück. Vorgestellt werden Leckereien zum Verschenken, die spielend leicht nachgemacht werden können. Wer sich an diesem Abend inspirieren lässt, hat an Weihnachten ganz besondere Geschenke parat, die mit Sicherheit viel Anklang finden.

Kostenfreie Teilnahme

„Dank vieler Sponsoren können wir die Events wieder kostenlos anbieten“, freuen sich die Initiatoren. Daher geht ein besonderer Dank an die Westenergie AG und Germete GmbH als Hauptsponsoren und an die Sunderner Unternehmen Modehaus Kaiser, Augenoptik Leib e.K., Systemhaus Hartmann GmbH & Co.KG, Ango Reha-Technik Vertriebs GmbH, Provinzial Scheffer und Kaiser OHG, Creo Sundern GmbH, Kfz-Sachverständigenbüro Martins und Kracht und Autohaus Lange GmbH & Co. KG. Erfreulicherweise hat sich zudem mit AF Immobilien OHG auch wieder ein Arnsberger Unternehmen an der Event-Reihe beteiligt.

Da „Sundern on Screen“ anders als analoge Veranstaltungen über die Grenzen Sunderns hinaus zu verfolgen ist, freut sich das Team auch über Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus anderen Städten. „Interessierte geben die Infos einfach weiter. Wir sind schon jetzt gespannt auf die Reichweite unserer Event-Reihe“, meint David Rzodeczko von der Alleslöser Eventagentur.

