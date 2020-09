Sundern: OVG überprüft Veränderungssperre

Sundern/Münster. Helma aus Berlin zieht es durch: Das OVG Münster hat jetzt das Normenkontrollverfahren zur Veränderungssperre eingeleitet.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster wird die von der Stadt Sundern verhängt Veränderungssperre für das Plangebiet der Feriensiedlung in Amecke, den A 26, überprüfen. Die Helma Ferienimmobilien GmbH aus Berlin hatte dieses Verfahren angestrengt, so der Leiter der Stadtentwicklung, Lars Ohlig. Mit einem Termin beim OVG rechnet er etwa in einem bis zwei Jahren.

Lange Wartezeiten

In einer Sonderratssitzung am 9. April hatte der Rat Sundern die Aufhebung des bestehenden Bebauungsplanes A 26 aufgehoben, die Einleitung eines neuen Planes beschlossen und gleichzeitig eine Veränderungssperre über die Fläche verhängt. Helma Ferienimmobilien drängt deshalb, da man noch it einem Baubeginn in diesem Jahr für die Ferienhaus-Siedlung mit 350 Häusern an Vorbecken und Sorpesee gerechnet hatte.