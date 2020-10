Sundern: Parteien legen sich auf Ortsvorsteher fest

Die Kommunalwahl vor fünf Wochen hat in der Zusammensetzung des Rates keine grundlegenden Änderungen gebracht.

Die Mehrheit hat mit 17 Stimmen immer noch die CDU. Nur in zwei Wahlbezirken gab es einen anderen Direktkandidaten: In Westenfeld konnte sich Rüdiger Laufmöller - wie vor sechs Jahren - durchsetzen, in Hagen sicherte sich überraschend der Grüne Thomas Cramer im Ort den Platz im Stadtrat.

Die örtlichen Mehrheitsverhältnisse sind in den gerade laufenden Gesprächen in den 16 Ortsteilen die Grundlage für die Benennung der Ortsvorsteher: „Noch haben wir keine Vorschläge vorliegen“, hieß es dazu am vergangenen Freitag im Rathaus in der Abteilung Politikverwaltung. Die Ehrenbeamten sollen am Donnerstag, 5. November, in der konstituierenden Sitzung des Stadtrates gewählt und verpflichtet werden.

CDU hat in Linnepe erstmals das Vorschlagsrecht

Die Ergebnisse der Kommunalwahl haben in mehreren Orten Änderungen der Mehrheitsverhältnisse gebracht: So hat die CDU erstmals in der Ära der Stadt Sundern die Mehrheit in Linnepe bekommen und damit das Vorschlagsrecht für den Ortsvorsteher.

Wie die Suche nach einem Nachfolger von Friedrich Bruchhage (SPD) steht, ist, ist noch ungewiss: „Wir befinden uns in Gesprächen. Unser Personaltableau wird derzeit entwickelt“, hieß es dazu von Stefan Lange, dem Stadtverbandsvorsitzenden der CDU und frisch gewähltem Vorsitzendem der Ratsfraktion.

Te Pass folgt in Sundern Schauerte

Für Sundern, wo Hans-Jürgen Schauerte nach fast 20 Jahren im Amt nicht weitermacht, wird wohl Georg Te Pass der Nachfolger heißen: „Wir müsssen das in den Ortsvereinen aber zunächst noch abstimmen.!, so Stefan Lange am Wochenende. Unklar sei auch noch, wen die CDU in Allendorf für das Ehrenamt vorschlage. Dort wird der parteilose Anton Lübke nach sechs Jahren im Amt ausscheiden.

Langscheid: Michael Pellmann macht als Ortsvorsteher weiter

In einem Ort ist die CDU mit dem Vorschlagsrecht einen entscheidenden Schritt weiter: Zwar wollte Michael Pellmann nach dem Ende seiner langen Ratszugehörigkeit auch als Ortsvorsteher von Langscheid ausscheiden, doch nun wurde er durch CDU wieder als Ortsvorsteher für Langscheid nominiert. Mit großer Freude nahm der CDU-Ortsverband Langscheid die Bereitschaft des jetzigen Ortsvorstehers dazu zur Kenntnis:

„Wir freuen uns, dass uns CDU-Mitglied Michael Pellmann auch die nächsten fünf Jahre als Ortsvorsteher begleiten will und die Interessen von Langscheid vertritt“, so Ortsverbandsvorsitzende Eva-Maria Tanklage, die auch das Langscheider Direktmandat gewonnen hat.

Gerade aufgrund der vielen anstehenden Entscheidungen in Langscheid sei diese Kontinuität wichtig, findet sie. Da die CDU in Langscheid in beiden Wahlkreisen eine Mehrheit bei der Ratswahl erlangte, hat diese auch das Vorschlagsrecht für einen Ortsvorsteher.

Wer folgt auf Klaus-Rainer Willeke?

Ein besonderer Fall ist Hagen: Dort scheidet der bisherige Ortsvorsteher bekanntlich aus, denn das Ehrenamt hatte seit 2012 Klaus-Rainer Willeke inne, der ja ab 1. November Bürgermeister von Sundern ist. Nun haben allerdings die Grünen die Mehrheit im oberen Sorpetal übernommen.

Zusammen mit Klaus-Rainer Willeke suchte man am gestrigen Sonntag nach einer Lösung: „Die Grünen wollen eine gute Lösung für Hagen finden, und auch ich bin daran interessiert.“ Sie solle vor allem zukunftsorientiert sein, so Willeke im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen Kandidaten werden die Hagener Grünen in der kommenden Woche zunächst dem Kreis der Vereinsvorsitzenden vorstellen.