Sundern: Partnerschaft mit Calopezzati wird wiederbelebt

Sundern/Calopezzati. Bürgermeister der italienischen Stadt kommt im September 2023 nach Sundern.

Seit 2009 besteht zwischen der Stadt Sundern und der italienischen Stadt Calopezzati eine freundschaftliche Städtepartnerschaft, die nun reaktiviert und verstärkt werden soll. Per Videoschalte haben sich Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke und sein Amtskollege aus Calopezzati, Edoardo Giudiceandrea, erstmalig kennengelernt und in einem herzlichen Gespräch mit Übersetzungshilfe durch den Förderverein Calopezzati-Sundern e.V. die zukünftige Ausrichtung der Städtepartnerschaft besprochen. Ab sofort soll die Partnerschaft nicht nur zwischen den Menschen, Vereinen und Verbänden genutzt werden, sondern auch für einen kontinuierlichen Gedankenaustausch und zur interkommunalen Unterstützung beider Stadtverwaltungen. Für September 2023 ist ein Besuch des neuen Bürgermeisters Edoardo Giudiceandrea, auf Einladung von Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke, in Sundern geplant. Der Förderverein Calo­pezzati-Sundern e.V. beabsichtigt in diesem Jahr ebenso Besuche in Calopezzati – verbunden mit Aktionen vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern