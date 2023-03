Sundern: Schnelle Hilfe für verzweifelte Eltern

Mit verschiedenen Lauten geben die Babys in den ersten Monaten an, welche Bedürfnisse sie haben.

Sundern. Mareike Dorda aus Hellefeld bietet Kurse zur Dunstan Babysprache an. Welchen Zweck diese Sprache hat, erfahren Sie hier

Das Baby schreit lauthals und ununterbrochen. Seit einer Stunde geht das schon so. Die junge Mutter ist völlig übermüdet und verzweifelt. Der Vater ist überfordert, weil nichts wirkt. Weder das Stillen noch das Geben eines Fläschens. Auch ein Bäuerchen will nicht entweichen. Viele Eltern kennen diesen Zustand der Hilflosigkeit, weil das Kleinkind weint, man selbst aber nicht versteht, warum.

An dieser Stelle könnte Dunstan Babysprache helfen. „Diese besagt, dass in jedem kindlichen Weinen Botschaften versteckt sind, die man durch aufmerksames Zuhören unterscheiden kann. Denn bevor das eigentliche Weinen startet, gibt das Baby einen von fünf verschiedenen Lauten ab“, erklärt Mareike Dorda. Die Sundenerin ist zertifizierte Kursleiterin für Dunstan Babysprache und wohnt in Hellefeld.

„Diese fünf Laute decken die Grundbedürfnisse Hunger, Müdigkeit, Unwohlsein, Bauchweh und Bäuerchen ab. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass diese Laute in der Regel von den Kindern nur in den ersten drei bis vier Monaten geäußert werden. Nur in ganz seltenen Fällen gibt es die Laute auch noch, wenn die Kinder schon etwas älter sind“, so Dorda.

Wenn die Eltern frühzeitig verstünden, was die Kinder für Bedürfnisse hätten, könnten sie reagieren, bevor das Schreien eskaliert.

Die Idee stammt aus Australien

Herausgefunden hatte das System der Laute Ende der 90er Jahre die Australierin Priscilla Dunstan. Die Mutter eines Neugeborenen hatte als Musikerin ein gutes Gehör und konnte die Äußerung des Kindes deutlich unterscheiden. Es folgten wissenschaftliche Arbeiten und Feldstudien. Darin wurden die Laute von 1.000 Kleinkindern aus 30 Nationen und mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen untersucht. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Dunstan Babysprache.

Mareike Dorda selbst hatte von dieser Sprache erst 2017 erfahren, als es sich in Deutschland zum ersten Mal verbreitete. „Ich bin zunächst einmal skeptisch gewesen, aber ich habe es dann bei unserem dritten Kind ausprobiert und schnell festgestellt, dass es mir tatsächlich geholfen hat. Im Nachhinein wäre ich froh gewesen, diese Dinge schon bei den ersten beiden Kindern gekannt zu haben.“

Mareike Dorda, die auch als Journalistin arbeitet, erklärt: „Übrigens macht nicht jedes Kind alle fünf Laute. Es gibt also durchaus auch Neugeborene, die nur drei oder vier dieser Laute äußern. Das muss man dann von Fall zu Fall herausfinden.

Doch wie kann man lernen, diese Sprache zu verstehen? „Ich biete dreistündige Kurse an. In diesen Kursen spiele ich dann die Laute den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor und erkläre, welcher Laut welches Grundbedürfnis anzeigt. Dabei gebe ich den Eltern auch wertvolle Tipps, wie sich ihr Baby leichter beruhigen lässt.“ Eine ihrer Kursteilnehmerinnen war Carola Schmidt-Schröder. Die Mutter von fünf leiblichen und einem Pflegekind ist ebenfalls begeistert über das Sprachangebot. „Man fühlt sich als Mutter richtig kompetent, weil man jetzt dem Kind viel schneller helfen kann. Ich kann jetzt sogar schon bei Kindern anderer Mütter hören, was sie für ein Bedürfnis gerade äußern“, erklärt Carola Schmidt-Schröder nicht ohne Stolz.

Empfehlung von Mareike Dorda

Mareike Dorda empfiehlt Eltern, ihren Kurs im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft zu besuchen. Besonders für Väter eigne sich das Angebot. „So können sie ihre Frau leichter unterstützen und beispielsweise auch mal das Baby für das Bäuerchen hochnehmen, oder bei Müdigkeit hinlegen“, erklärt Mareike Dorda.

Grundsätzlich ist Dunstan Babysprache in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Mareike Dorda hat daher schon Kurse für Hebammen und Kinderkrankenschwestern von Geburtsstationen gegeben. „Aktuell kommen viele meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf mich zu.“ Dorda hofft, dass künftig mehr Eltern lernen, ihre Babys zu verstehen.

