Sundern: Schülerinnen erforschen Algen im Sorpesee

Langscheid/Menden. Erstes Symposium des Forschungsnetzwerks Sauerländer Schulen präsentiert Ergebnisse. Es geht um Fotosyntheseraten von Algengruppen im Sorpesee.

Bei dem ersten Symposium des Forschungsnetzwerks Sauerländer Schulen präsentierten jetzt zwei Mendener Schülerinnen die Ergebnisse ihrer Arbeiten. Beide hatten ihre Facharbeiten im von der Ökostation Sorpe an der Jugendherberge Langscheid koordinierten Netzwerk geschrieben.

Ökologische Forschung im heimischen Raum Die Ökologische Station in der Jugendherberge Sorpesee wurde im Jahr 2001 gegründet. Sie ist eine Kooperation der Bezirksregierung Arnsberg und des Deutschen Jugendherbergswerks (Landesverband Westfalen-Lippe). Die angebotenen Kurse zur Ökologie stehender und fließender Gewässer und zur Fotosynthese werden von ca. 600 bis 700 Schülerinnen und Schülern pro Jahr besucht. Das „Forschungsnetzwerk Sauerländer Schulen“ erweitert das Angebot der Ökologischen Station um die Möglichkeit,

ökologische Forschungsarbeiten im heimischen Raum durch­zuführen.

In der Aula des Städtischen Gymnasiums an der Hönne in Menden wurden im Rahmen eines Symposiums erstmalig Forschungsergebnisse von Schülerinnen präsentiert. Jens Schelte, Lehrer am Gymnasium an der Hönne und Leiter der Ökostation Sorpe, erläutert, worum es geht: „Wir wollen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, mit hochwertiger Ausrüstung eigene ökologische Untersuchungen durchzuführen. Gleichzeitig wollen wir ihnen auch die Chance geben, ihre Ergebnisse zu präsentieren.“

Auf den Symposien des Netzwerks kommen daher Beteiligte verschiedener Schulen zusammen. Möglich gemacht wird diese Netzwerkarbeit durch die Finanzierung des Projektes durch die Leader-Initiative, den Fonds der chemischen Industrie und das Deutsche Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe.

Vivien Haak, Schülerin der Stufe Q2 des Städtischen Gymnasium an der Hönne, hatte in ihrer Untersuchung die Fotosyntheseraten verschiedener Algengruppen verglichen. Dazu hatte sie die Sauerstoffbildung der mikroskopisch kleinen Organismen bei blauem, grünem und rotem Licht gemessen. Es gelang ihr zu zeigen, dass die Kieselalge Phaeodactylum grünes Licht besser verwerten kann als der Augengeißler Euglena. Durch diese Fähigkeit ist die Kieselalge in der Lage, auch in größerer Wassertiefe, in der nur noch dieses grüne Licht vorhanden ist, zu überleben. Während Augengeißler sich in geringeren Wassertiefen halten können, sinken Kieselalgen aufgrund der fehlenden Fähigkeit zur Fortbewegung im Wasser ab.

Ökologische Forschung vor Ort

Das Angebot, zu einer ökologischen Fragestellung zu forschen, nahm auch Vera Scheppmann, Schülerin der Stufe Q2 des Walburgis-Gymnasium in Menden, an. Sie konnte nachweisen, dass Wasser, in dem zuvor Armleuchteralgen gewachsen waren, das Wachstum von mikroskopisch kleinen Grünalgen hemmt. Die untersuchten Armleuchteralgen geben Stoffe ab, die das Wachstum dieser Algen vermindern. So verhindern Armleuchteralgen, dass Grünalgen sich auf ihren Ästchen ansiedeln und ihnen das für die eigene Fotosynthese wichtige Licht nehmen.

Die Vorträge der Schülerinnen wurden durch einen Vortrag zur Biotechnologie bei Algen ergänzt. Dr. Anja Hemschemeier von der Ruhr-Universität Bochum (Arbeitsgruppe Fotobiotechnologie) gab den Schülerinnen und Schülern einen spannenden Überblick über die aktuelle Forschung. Im Zentrum stehen Arbeiten zur Wasserstoffproduktion durch Algen. Ein Thema, das angesichts der angestrebten Reduktion des CO 2 -Ausstoßes von großer Bedeutung ist.

Nächstes Symposium folgt

Die Bochumer Forscherinnen und Forscher wollen Algen dazu anregen, verstärkt ein algeneigenes Photosynthese-Schutzsystem zu nutzen und so vermehrt Wasserstoff zu bilden.

Jens Schelte freut sich schon jetzt auf die nächsten Forschungsarbeiten im Rahmen des Netzwerks und auf das nächste Symposium: „Wir würden uns freuen, wenn noch weitere Schulen der Region Kooperationspartner im Forschungsnetzwerk würden. Hier können neben Facharbeiten zum Beispiel auch Jugend-forscht-Beiträge entstehen oder auch besondere Projekte durchgeführt werden.“