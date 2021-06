Sundern: Schützen laden zum „Horrido“-Konzert

Sundern. Der Kartenvorverkauf läuft online am Samstag, 19. Juni. Es spielt der Musikverein „Amicitia Garbeck“.

So schmerzhaft für alle Mitglieder, Freunde und die Bevölkerung in Sundern auch die Absage des diesjährigen Schützenfestes sein mag: Die Schützen sehen in dem kleinen Programm, das vom Vorstand der Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern 1631 vorbeireitet wurde, einen Schritt in die richtige Richtung.

Am Stangenabend wird die Schützenmesse an einem besonderen Ort von Präses Stefan Siebert zelebriert werden. Die Messe beginnt – mit Blick auf die Vogelstange - am Schützenfestsamstag um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Sundern. Am Vormittag des folgenden Sonntages werden sich dann die Majestäten mit dem amtierenden Königspaar, Ludger und Petra Simon, und dem Jungschützenkönig Leon Koehnen, ein Stelldichein geben zur Kranzniederlegung und Totenehrung um 10.30 Uhr am Ehrenmal vor der Hubertushalle.

„Horrido“-Konzert mit dem Musikverein „Amicitia Garbeck“

Direkt im Anschluss wird ab 11 Uhr ein „Horrido“-Konzert in der Hubertushalle beginnen, das von der Festmusik des Sunderner Schützenfestes gestaltet wird. Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins „Amicitia 1796 Garbeck“ werden mit einem kleineren, aber trotzdem klangstarken Orchester, den Besuchern endlich wieder Live-Schützenfestmusik mit bekannten Märschen und Weisen bieten, und so für etwas Schützenfeststimmung in der Stadt sorgen.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 19. Juni, online

Der geschäftsführende Vorstand der Bruderschaft bittet um Verständnis dafür, dass wegen der Corona-Pandemie und den geltenden Vorgaben der Ordnungsbehörden nur ein begrenztes Kontingent an Karten für das Konzert verfügbar ist. Kartenbestellungen können nur über das Internet bzw. die Homepage der Bruderschaft unter www.schuetzensundern.de/shop/ vorgenommen werden.

Schützen-Vorstand bittet die Bevölkerung um Beflaggung

Auch wenn in diesem Jahr leider wieder keine Festzüge zur Freude von Schützen und den Sunderanern durch die Röhrstadt ziehen werden, bittet der Vorstand alle Mitglieder und die Bevölkerung herzlich darum, an den Schützenfesttagen vom 03. bis 05. Juli zu flaggen.

Wer sich etwas vom Sunderner Schützenwesen nach Hause holen möchte: das bekannte Plakat der Hubertusbruderschaft mit Wörtern aus dem Sunderner Schützenwörterbuch ist auch in diesem Jahr wieder für 5 Euro im Marktkauf Warenhaus in Obersundern erhältlich.

