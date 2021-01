Sundern: Segler räumen am Sorpesee kräftig auf

Sundern-Langscheid Die Mitglieder des Segel-Clubs "Freiheit" Langscheid haben die Ufer des Sorpesees von Müll aller Art befreit.

Die Mitglieder des Segel-Clubs "Freiheit" Langscheid (SCFL) haben in der vergangenen Woche fleißig Müll an den Uferbereichen des Sorpesees gesammelt. Nachdem bis jetzt regelmäßig der Uferbereich an der gut besuchten Bootsstraße gereinigt wurde, kam die Idee auf, weitere Uferbereiche aufzuräumen. Neben acht großen Müllsäcken Restmüll kamen auch ein Speisfass und sechs Eimer voller Glasflaschen und Scherben sowie ein kleiner Berg Schrott zusammen. "Negative Highlights" waren ein Waschbecken sowie Gartenmöbel und etliche Einweggrills.

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen haben nur einzelne Familien und Mitglieder innerhalb im Vorfeld zugeteilter Gebiete aufgeräumt. Zusätzlich war die Aktion mit dem Ruhrverband und dem Ordnungsamt abgestimmt. Dies hat so gut geklappt, dass auf der Langscheider Seite der komplette Bereich zwischen der Jugendherberge und Zeltplatz 2 inklusive angrenzendem Wald aufgeräumt wurde. Auf der gegenüberliegenden Uferseite wurde ebenfalls bis auf Höhe Segelclub gesammelt.

Sorpesee GmbH entsorgt den Restmüll

Die Sorpesee GmbH hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, den Restmüll zu entsorgen. Das gesammelte Glas und der Schrott werden dem Recycling zugeführt.

Der Beach Clean Up war für den Segelverein die Auftaktaktion in das Jahr 2021. Er soll in Zukunft regelmäßig wiederholt werden und ist Teil des neuen Nachhaltigkeitskonzeptes, dass der Verein in den nächsten zwei Monaten vollständig umsetzen wird. Nähere Informationen dazu findet man auf der Homepage des Vereins (www.sc-fl.de).

"Wir freuen uns, gemeinsam mit anderen Vereinen, Schulen, Initiativen und engagierten Einwohnern, unseren Sorpesee sauber zu halten. Gerade an den Uferbereichen, an denen es keine direkten Anlieger gibt, ist dies leider auch besonders nötig, wie die Sammelergebnisse zeigen", so die Segler.

