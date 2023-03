Sundern: Settmeckestraße (K5) derzeit komplett gesperrt

Sundern. Wie die Polizei gegen 14.30 Uhr am Samstag mitteilt, ist die Settmeckestraße in Sundern derzeit komplett gesperrt.

Per Twitter hat die Kreispolizeibehörde des HSK am Samstagnachmittag, 14.18 Uhr, über einen Verkehrsunfall in Sundern informiert. Der Unfall hat sich auf der Settmeckestraße ereignet, die in Folge dessen komplett gesperrt werden musste. Zum Unfall selbst gibt es noch keine Informationen. Die Polizei wird sich erneut melden, wenn die Sperrung aufgehoben ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern