Sundern: Sorpesee-Festival lockt mit Musik und Köstlichem

Langscheid. Was Besucher von „Mittwochs am Sorpesee“ in diesem Sommer noch alles erwartet, haben wir kompakt zusammengefasst.

Open Air nicht nur in Arnsberg – auch in Sundern gibt es bei „Mittwochs am Sorpesee“ ordentlich auf die Ohren: Das Event auf der Seebühne in Langscheid hat bereits zwei erfolgreiche Abende – geprägt von italienischen Klängen – verbucht, und wird am kommenden Mittwoch, 5. Juli fortgesetzt.

Auf welche Bands sich Besucherinnen und Besucher noch freuen dürfen? Hier ein kurzer Ausblick;

5. Juli „MM Allstars - Michael Meier & Friends“: Der inzwischen weltweit tourende Unneraner Musiker Michael Meier (Percussion), der bereits mit Größen wie Herbert Grönemeyer, Sasha, oder SNAP! auf der Bühne stand, lädt zu seinen „Allstars“-Auftritten stets wechselnde musikalische Gäste ein. Lassen Sie sich also überraschen...

12. Juli Schlager DJ „Herzbeat“ legt auf – und die Post geht ab.

19. Juli „Tres Hombres – Dos Hombres – Acoustic Rock since 1996“: Die „Hombres“ stehen für puren Acoustic Rock und Entertainment, live und ohne Pfusch. Notenständer sind den Jungs verhasst… Dos Hombres wurden 1996 von Jörg Reuter und Andre Goldenstein in Ratingen gegründet. Mit der Zeit häuften sich die Gigs – heute spielen die Acoustic-Rocker um die 80 Konzerte im Jahr.

26. Juli „ The Threedom Band“ – das Coverband-Projekt Threedom ist der Garant für gute Livemusik und ausgelassene Stimmung. Gespielt wird alles was Freude macht, das Repertoire umfasst mehrere Jahrzehnte Rock und Pop (www.threedom-band.de).

2. August „Piaggi“ (zweiter Auftritt in diesem Jahr auf der Seebühne) – Motto: „Was nicht italienisch ist, wird italienisch gemacht. La dolce Vita auf der Bühne. Sommer, Sonne, Sorpe!“ Das lässt keine Fragen offen.

Apropos „Fragen offen“: Hier noch ein paar wichtige Hinweise für Besuchende. Bis 2. August 2023 gibt es jeden Mittwoch das Streetfood-Festival mit Live-Musik. Ab 18 Uhr startet „umsonst und draußen“auf der Sorpepromenade in Langscheid, die Live-Musik spielt von 19 bis 23 Uhr. Ganz wichtig: Bitte an die Rettungswege denken und diese unbedingt frei lassen

Angebote aus den Food-Trucks: italienische Spezialitäten, Schweizer Raclette, Burger, vegane Gerichte, Schnitzel aus der Riesenpfanne, griechische Spezialitäten, Bull Pork, Flammkuchen u,v.m. natürlich abgerundet von einer großen Getränkeauswahl.

