Sundern: SPD-Chef Serhat Sarikaya zurückgetreten

Am Aschermittwoch, fünf Tage vor der Mitgliederversammlung des SPD-Stadtverbandes, hat der bisherige Vorsitzende, Serhat Sarikaya, sein Amt soeben aufgegeben. Damit wird am Samstag, 29. Februar, wohl nur Lars Dünnebacke bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden kandidieren.



Die Information gab es per Mail gegen Mittag: „Hiermit teile ich mit, dass ich vom Amt des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern zurücktrete“, heißt es da kurz. Schon seit Anfang Juli, als im Stern ein Artikel über die SPD in Sundern erschien, gab es Querelen über den innerparteilichen Umgang. Letztlich erhielt Sarikaya viele Schuldzuweisungen, da er als Informant für viele Interna in dem Artikel galt. Auch deutete sich an, dass Ex-Bundesvorsitzender Franz Müntefering wenig erfreut über die Darstellung seines heimatlichen Stadtverbandes war.

Nun zieht Serhat Sarikaya die Konsequenzen vor der Wahl am kommenden Samstag im Sunderland-Hotel um 10.30 Uhr.

