Sundern: Sterben und Tod sollen keine Tabus mehr sein

Sundern. Trauerkultur im Wandel: Das Team des Bestattungshauses Adami in Sundern schafft mehr Platz für Beratung und Begegnung.

Die Trauerkultur im Sauerland ist im Wandel, das spüren die Geschäftsführerinnen von „Adami Bestattungen“ seit einigen Jahren.

Die Schwestern Judith Wachholz und Elke Simon verzeichnen immer mehr Nachfragen nach modernen Bestattungsformen und Trauerfeiern außerhalb des kirchlichen Rahmens. Und: Viele Menschen möchten vor ihrem eigenen Tod selbst vorsorgen, Geld zurücklegen und Einfluss auf die Trauerfeier nehmen.

Wo vor einigen Monaten noch Möbel und Geschenkartikel verkauft wurden, ist jetzt mehr Platz für Beratungsgespräche. Foto: Philipp Nolte

Die Folge ist ein gestiegener Beratungsbedarf. Deshalb nutzen die Schwestern die frei gewordenen Flächen, auf denen bis Juni „Adami Wohnen und Schenken“ zu finden war, jetzt für zusätzliche Beratungszimmer und einen Raum der Begegnung, in dem Lesungen und Informationsabende stattfinden können.

„Bisher hatten wir nur einen Besprechungsraum, der wurde einfach zu knapp“, erklärt Judith Wachholz. „Die Beratungsgespräche sind mit dem Jahren immer umfangreicher geworden. Früher ähnelten sich die Trauerfeiern stärker, heute können sie individuell gestaltet werden, von Blumen über Musik- und Bildauswahl bis zu speziellen Ritualen.“

In zwei weiteren Zimmern können dazu jetzt Gespräche geführt werden, 120 Quadratmeter sind durch den Umbau hinzugekommen. Die Kunden kommen nicht nur, wenn eine Beerdigung akut geplant werden muss, sondern auch nachher, zum Beispiel, um Danksagungen drucken zu lassen oder das Jahresamt zu planen. Und sie kommen auch vorher, entweder um sich selbst einen Sarg oder eine Urne auszusuchen oder um die Finanzierung ihrer eigenen Beerdigung zu sichern.

Weg vom Tabuthema

Wenn Senioren etwa vom Eigenheim in eine Pflegeeinrichtung umziehen, können sie über die Bestattungstreuhand Geld für diesen Zweck hinterlegen, das in keinem Fall mehr für eventuelle Pflegekosten von den Ämtern eingefordert werden kann. Ebenso gilt es Patientenverfügungen und Vollmachten im Vorfeld zu regeln. „Immer mehr Menschen kümmern sich um Vorfeld um ihre eigene Bestattung“, sagt Elke Simon.

Termine für Besichtigungen Das Haus Adami war ursprünglich eine Schreinerei, aus der später Möbel- und Bestattungshaus entstanden. 2015 übernahmen die heutigen Geschäftsführerinnen Elke Simon und Judith Wachholz die Leitung von ihrer Mutter. 2016 wurde das Haus des Abschieds eröffnet, in dem es drei Räume zum Abschied nehmen und eine Trauerhalle gibt. Im Juni 2020 gaben die Schwestern die Sparte „Adami Wohnen und Schenken“ auf. Der Platz im Haus an der Settmeckestraße wird nun für zusätzliche Besprechungsräume und einen Raum der Begegnung genutzt. Der geplante „Tag der Begegnung“ am Samstag, 31. Oktober, muss aufgrund der neuen Coronavorschriften nun entfallen. Wer die neuen Räume besichtigen möchte, kann einen Termin vereinbaren unter 02933-2486 oder info@adami-sundern.de

Der Großteil der Bestattungen, um den sich das Sunderner Team kümmert, ist immer noch christlich geprägt, doch es gab auch bereits muslimische und sogar eine buddhistische Trauerfeier. Zunehmend ist der Anteil der Trauerfeiern mit einem freien Trauerredner, sie machten bei Adami mittlerweile etwa 20 Prozent aus, schätzen die Schwestern.

Ihnen und ihrem Team liegt es zudem am Herzen, Sterben und Tod zu enttabuisieren, offen darüber zu reden. Deshalb haben sie einen Raum der Begegnung eingerichtet, in dem in Zukunft Gesprächsrunden, Lesungen und Informationsveranstaltungen stattfinden sollen.

Zusätzlich beginnt Wachholz eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin, um die Kunden in schweren Zeiten noch besser unterstützen zu können. Bereits jetzt bietet sie an, Kinder auf Trauerfeiern vorzubereiten – spezielles Lego mitsamt Kirche, Krematorium und Leichenwagen hilft bei der spielerischen Annäherung an das Thema.

Weniger Gäste bei Trauerfeiern

In diesem Jahr wird die Arbeit des gesamten Teams durch die Corona-Pandemie zusätzlich erschwert. Zwar haben sie bisher noch niemanden bestattet, der nach einer Corona-Infektion verstorben ist, aber sie müssen jederzeit damit rechnen. Dann müssten sie in speziellen Schutzanzügen arbeiten, dürften die Verstorbenen nicht aufbahren, sondern müssten sie in besonders dichten Hüllen und lackierten Särgen beerdigen.

Doch auch ohne eine solchen Fall sei die Belastung trauernder Angehöriger in diesem Jahr noch höher: „Es ist ohnehin eine Ausnahmesituation für Angehörige und zusätzlich müssen sie noch Corona-Bestimmungen bedenken.“ Besonders traurig sei es, wenn nicht alle Verwandten, Freunde, Nachbarn, Kollegen und Bekannte Abschied nehmen könnten.