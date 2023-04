Sundern: Texte und Lieder für den Frieden

Sundern. Frühstück mit musikalisch-literarischer Revue durch Heike Kehl und Okko Herlyn im Hofcafé in Sundern

Mit ihrer musikalisch-literarischen Revue, am Vortag des 8. Mai, dem Jahrestag des (vorläufigen) Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa und angesichts der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine, knüpfen Heike Kehl und Okko Herlyn an die große Tradition der Anti-Kriegs-Lieder und Friedenstexte von Matthias Claudius bis Hanns-Dieter Hüsch, von Wolf Biermann bis Joan Baez, von Wolfgang Borchert bis Bob Dylan an.

Auch wenn die Texte und Lieder schon länger in der Welt sind - sie haben in den letzten Monaten eine ungeahnte und erschreckende Modernität bekommen… Die Veranstaltung findet am 7. Mai 2023 im Hofcafé Sundern statt. Passend zum Titel der Revue lädt das Hofcafé ab 10 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück ein, bevor dann gegen 11 Uhr die musikalische Revue beginnt.

Anmeldung für das Frühstück

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei; wer am Frühstück teilnehmen möchte (nur nach vorheriger Anmeldung möglich), zahlt dafür 8,50 Euro. Im Anschluss an die Musikveranstaltung wird um Spenden gebeten, die in voller Höhe der Künstlerin und dem Künstler zugute kommt. Anmeldung zu dieser Veranstaltung: info@kulturring-sundern.de bzw. Jürgen ter Braak, Tel. 02935/1513. Bitte dabei unbedingt angeben, ob mit oder ohne Frühstück!

