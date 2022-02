Sundern: Überraschung für Kathi Wick in Frankfurt

Eine Delegation aus Sundern und Allendorf holte Bobfahrerin und Olympia-Teilnehmerin Katharina Wick (2. von links) am Mittwoch in Frankfurt am Flughafen ab. Das Foto entstand an der Kappe in Winterberg

Allendorf. Überraschung gelungen: Familie und Freunde holten Sunderns erste Olympia-Teilnehmerin Katharina Wick in Frankfurt am Flieger ab.

Die Allendorfer Bobfahrerin Katharina Wick ist zurück von den Olympischen Spielen. Und sie hat viel erlebt in den vergangenen vier Wochen: „Derzeit bin ich total platt“, gesteht sie gestern am Telefon. Es sei aber okay angesichts der Belastungen: „Nach 30 Stunden Rückflug und Fahrt war ich am Mittwochabend nur noch müde und bin am Tisch eingeschlafen“, lacht sie schon wieder.

Die Begrüßung war eine ganz besondere, zumal Familie und Freunde sie etwas an der Nase herumgeführt

haben. „Damit die Überraschung richtig gut wurde, haben sie mir kurz vor der Landung geschrieben, sie ständen im Stau.“ Als Katharina Wick dann Mittwochmittag am Frankfurter Flughafen mit dem Gepäckwagen aus der Kontrolle kam, erblickte sie zunächst ein riesiges Plakat: „Herzlich willkommen, Katharina!“

Und dann wurde ihr, nach den ersten Umarmungen mit den Eltern und Geschwistern und ein paar Freudentränen, ein frisches Bier eingeschenkt. Dafür sorgte Wolfgang Richter, der auch den TuS-Bulli gefahren hat: „Wir danken dem TuS für die Überlassung. Sehr sportlich“, meinte er gestern im Rückblick auf die Aktion. Da auch Katharina Wicks Trainer und Mentor Paul Neagu dabei war, führte die Fahrt von Frankfurt zunächst zur Kappe nach Winterberg, wo der Trainer abgesetzt wurde.

Ausgiebig Schlaf

Am Donnerstag, nach ausgiebigem Schlaf im eigenen Bett in Allendorf, ging es dann am Nachmittag nach Dortmund zum Shoppen: „Ich habe zwei Koffer voller Sportklamotten dabei, aber keine normale Kleidung“, erzählt die erste Sunderner Olympiateilnehmerin. Die Ereignisse fasst sie in einem kurzen Fazit so zusammen: „Ich bin mega stolz dabei gewesen zu sein. Wenn ich das Ergebnis betrachte, bin ich mega enttäuscht“, sieht sie den am Ende 18. Platz. Aber Katharina Wick sieht natürlich schon wieder das Positive: „Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Auch zwei chinesische Volunteers, die Deutsch in Peking studieren. Das nimmt mir niemand. Und da bleiben die Kontakte“, sieht sie die Olympischen Spiele im Rückblick. „Ich habe die größte Bühne bekommen, die man bekommen kann als Sportler.“

Große Bobfamilie

Besonders lobenswert möchte sie hervorheben, dass es an der Bahn nicht die knallharte Konkurrenz gibt:

Feiern gemeinsam in China: Bob-Anschieberin Katharina Wick aus Allendorf (Mitte) mit Olympiasiegerin Laura Nolte (rechts) und deren Anschieberin Deborah Levi. Foto: Privat / WP

„Es ist ein große Bobfamilie. Die anderen Mädels haben uns schon mächtig eingefeuert am Ende.“ Belastend sei natürlich die Situation in der Corona-Blase im Hotel gewesen: „Wir hatten aber viel Spaß mit den elektrischen Betten“, zeigt die 25-Jährige, dass sie jeder Situation noch etwas Gutes abgewinnen kann. Das Fehlen der Zuschauer sei schade gewesen, allerdings habe man sich so auch besser konzentrieren können.

Nach einigen Tagen Erholung geht es dann in einen Kurzurlaub: „Wir sind verrückt, aber wir reisen nach Innsbruck in den Kurzurlaub“, erzählt sie von der Reise mit den deutschen Bobfahrerinnen Kathi Beier und Vanessa Markt. Beim Senioren Europapokal im Bobfahren auf der Eisbahn in Iglis (4. bis 6. März) werden die drei Fahrerinnen dann als Vorläuferinnen mit einem 4er-Bob starten. Das Gerücht, sie werde den Bob des monegassischen Fürsten Albert anschieben, stimm nicht: „Eigentlich ist er immer bei diesen Events dabei. Aber es weiß in diesem Jahr niemand, ob er wirklich kommt“, sagt Katharina Wick.

Leider verletzt

Und danach beginnt ein schmerzhaftes Kapitel: „Ich bin verletzt und muss operiert werden“, berichtet sie von einer MRT-Untersuchungen in Peking. Beidseitig seien die Knorpel im Knie geschädigt.“ Deshalb schaue sie derzeit nur bis zur OP, die sie leider selbst bezahlen müsse, da sie ja derzeit nicht in Deutschland krankenversichert sei. Zunächst müsse jetzt nochmals untersucht werden, ob die Ergebnisse in China richtig seien. „Und danach weiß ich mehr“, so Katharina Wick.

