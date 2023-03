Sundern: Verlegung der Müllabfuhr zu Ostern

Am Karfreitag und Karsamstag finden keine Abfallsammlungen in Sundern statt.

Sundern. Warum Sie Ihre Tonne in der Karwoche früher rausstellen sollten, erfahren Sie hier

Am Karfreitag, 7. April, sowie am Karsamstag, 8. April, werden keine Abfallsammlungen durchgeführt. In der gesamten Karwoche vor Ostern erfolgen daher alle Abholungen der Abfallbehälter bereits einen Werktag früher als gewohnt. Die erste Tour B1 für die braunen Bioabfallbehälter findet schon am Samstag, 1. April, statt.

Osterferienprogramm im Sauerland Museum>>>

Sämtliche Abholungen aller Abfallbehälter und der gelben Säcke in der Woche nach Ostern erfolgen wegen des Feiertages am Ostermontag, 10. April, jeweils einen Werktag später. Eine nachträgliche Abfuhr der Abfallbehälter erfolgt grundsätzlich nicht. Es wird gebeten, die farblichen Markierungen sowie die Straßenliste im Abfallkalender zu beachten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern