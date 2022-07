Sundern: Wann der Gräfenbergring voll gesperrt wird

So sehen die Bauabschnitte auf dem Stadtplan aus.

Sundern. Fahrbahndecken-Erneuerung sorgt für Einschränkungen am Gräfenbergring. Informationen für Anlieger auch per „Handzettel“

Voraussichtlich ab kommenden Mittwoch, 27. Juli, wird die Fahrbahndecke des Gräfenbergrings im Ortsteil Sundern saniert.

Die anstehende Baumaßnahme ist Teil des Straßenunterhaltungs-Programms – und führt zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner, denn Sperrungen sind unausweichlich.

Was wird gemacht?

Zwischen der Einmündung am Aldi-Markt in der Röhre und der Einmündung zur Silmecke gilt es, die Asphaltdeckschicht auf eine Tiefe von vier Zentimetern abzufräsen, anschließend wird eine Asphaltarmierung eingebracht, und danach wird die Deckschicht neu asphaltiert. Außerdem werden die Kanaldeckel, Schieberkappen und Straßenabläufe erneuert.

Die Vorarbeiten (Abfräsen, Regulierung der Einbauten) können unter halbseitiger Sperrung bzw. kurzzeitiger Sperrung einzelner Abschnitte erledigt werden. Anlieger können ihre Grundstücke zwar erreichen; es ist allerdings mit Behinderungen durch die Fräse und an- und abfahrende Lkw / Sattelzüge zu rechnen.

Für den Einbau der Asphaltarmierung und des Asphalts wird der Gräfenbergring in drei Bauabschnitte unterteilt, welche jeweils voll gesperrt werden müssen. Der erste Bauabschnitt befindet sich zwischen der Einmündung zum Aldi-Markt und Droste-Hülshoff-Straße. Der zweite Bauabschnitt liegt zwischen der Einmündung Droste-Hülshoff-Straße und der südlichen Einmündung der Eichendorffstraße. Der letzte Abschnitt befindet sich zwischen der südlichen Einmündung der Eichendorff­straße und der Silmecke.

Während des Einbaus der Asphaltarmierung und des Asphalts sind das Anfahren der Grundstücke und anliegender Straßen sowie Parken im Baustellenbereich absolut nicht möglich.

Die Vollsperrung des ersten Bauabschnittes zwischen Aldi-Markt und Droste-Hülshoff-Straße ist aktuell für Dienstag, 2. August, geplant. Der zweite Bauabschnitt, zwischen der Droste-Hülshoff-Straße und der Eichendorffstraße, soll nach aktueller Planung am 3. und 4. August gesperrt werden. Die Vollsperrung des dritten Abschnitts – zwischen der Eichendorffstraße und der Silmecke – erfolgt zwischen dem 5. und dem 8. August.

Insbesondere nachdem der Haftkleber aufgebracht wurde, darf die Fahrbahn nicht mehr betreten oder befahren werden. Das gilt ebenso für den Einbau der Asphaltdeckschicht. Diese muss auch nach dem Einbau eine gewisse Zeit abkühlen, bis ein Befahren möglich ist.

Die Stadt Sundern bittet betroffene Anlieger, die öffentlichen Parkplätze und Straßen im unmittelbaren Umfeld zu nutzen. Um Behinderungen der Rettungsdienste auszuschließen, wird darum gebeten, eine Restfahrbahnbreite von drei Metern zu gewährleisten. Die Gehwege sind auch während der Bauzeit für Fußgänger nutzbar.

Umleitungen ausgeschildert

Die Müllabfuhr erfolgt in Abstimmung mit der ausführenden Baufirma zu den bekannten Terminen jeweils in den frühen Morgenstunden. Eine Anbindung der Bushaltestellen an das öffentliche Liniennetz ist für die Zeiten der Vollsperrungen nicht möglich. Wegen der Baumaßnahme sind Beeinträchtigungen durch Lärm- und Staubentwicklung nicht zu vermeiden. Hierfür bittet die Stadt Sundern die betroffenen Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich zu meiden.

Die Baustellenbereiche werden lediglich für Rettungsfahrzeuge bei einem Notfall frei gegeben. Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, Busse und Müllabfuhr sind über die Sperrung informiert. Eine Info erhalten direkt betroffene Anlieger zudem über „Handzettel“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern