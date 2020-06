Sundern: War es die Befreiung einer Frau oder Raub?

Sundern. Schwerer Raub wird zwei Männern vorgeworfen. Vor dem Landgericht zeigte sich jetzt aber ein möglicher anderer Hintergrund.

Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Männern aus Sundern und Arnsberg gemeinschaftlichen schweren Raub vor. Die 34- und 25-Jährigen sollen am 11. Februar 2017 in einer Sunderner Wohnung den Geschädigten angegriffen haben, indem ihn einer einen Faustschlag gegen den Kopf und der andere einen Schlag mit einem Baseballschläger ebenfalls gegen den Kopf verletzt haben sollen.

Als der Geschädigte zu Boden ging, soll man ihm 150 Euro aus der Hosentasche entnommen und ein Tablet entwendet haben. Als dann zwei Personen in der Wohnung erschienen, flüchteten die Angeklagten durch ein Fenster. Beide wollten aussagen, streiten aber die Vorwürfe kategorisch ab. Der 35-Jährige: „Alles ist erstunken und erlogen. Es gab keinen Baseballschläger und es wurden nichts geklaut.“ Die in der Wohnung lebende 17-jährige Frau habe sie benachrichtigt, von dem später angeblich Geschädigten bedrängt worden zu sein. „Er wollte sie prostituieren. Deshalb sind wir ihr zur Hilfe gekommen. Sie wollte von uns abgeholt werden.“

Schlägerei in der Wohnung

Als man die Frau aus der Wohnung mitnehmen wollte, sei es zur Schlägerei gekommen. Die Beteiligten trugen Verletzungen davon. Der angeblich Geschädigte sei ausgeflippt und habe die Schlägerei begonnen. Als es an der Wohnungstür geschellt hatte und zwei Personen erschienen, sei man aus dem Fenster geflohen, so die Angeklagten. Dies war die Vermieterin der Wohnung, die auch die Polizei gerufen hatte, weil sie Schreie und Krach hörte, als wenn jemand Möbel verrücke. Einer der Angeklagten gab an, von dem Schlägertrupp des angeblichen Opfers, einem Afghanen, der zwischenzeitlich in seine Heimat abgeschoben wurde und für das Verfahren nicht zur Verfügung steht, nach dem Vorfall verprügelt worden zu sein. „Der ist wie eine Zecke, den wird man nicht los“, beschrieb der 25-Jährige den Afghanen. Er habe ihn mehrfach bedroht. „Er spielte in Sundern den Großen, dem niemand etwas kann. Er hat gedealt und auf der Straße ganz offen Gras geraucht.“

17-Jährige kommt zu Wort

Für den 25-Jährigen könnte es im Falle einer Verurteilung eng werden, da die vorgeworfene Tat in seiner offenen Bewährungszeit liegt. Das Verfahren konnte erst jetzt nach gut drei Jahren eröffnet werden, weil der Afghane nicht aufzuspüren und die sechste Große Strafkammer stark überlastet war. Am 19. Juni wird die damals 17-jährige Frau, die prostituiert werden sollte vernommen. An diesem Tage könnte dann auch das Urteil gefällt werden.