Sundern: Warum die Kita Hagen ganz nah dran an der Natur ist

Der Kindergarten Sundern-Hagen darf sich seit Kurzem „Naturpark-Kita“ nennen.

Das ist etwas ganz Besonderes, denn bisher wurden bundesweit erst 50 Kindertageseinrichtungen mit diesem Prädikat ausgestattet, darunter vier im Naturpark Sauerland/Rothaargebirge – und davon wiederum zwei im Hochsauerlandkreis. Doch was hat es mit dieser Zertifizierung eigentlich auf sich?

„Voraussetzung Naturpark-Kita zu werden, ist eine Kooperation zwischen dem Naturpark Sauerland/Rothaargebirge und dem Kita-Träger, bei uns ist das die Stadt Sundern“, erklärt Angela Kaschka. Die Konzeption des jeweiligen Kindergartens müsse Themen wie Nachhaltigkeit, Natur und Umwelt in den Fokus rücken, so die Kindergartenleiterin weiter. Entscheidend für die Zertifizierung sei es, zu dokumentieren, in welcher Form diese Themen den Kindern in der Praxis nähergebracht werden:

In Hagen setzt das Erzieherinnen-Team auf Projekte, Exkursionen und Nachhaltigkeit beim Einkauf im ortsansässigen Dorfladen. Dieser legt nämlich besonderen Wert auf regionale und unverpackte Produkte (wir berichteten).

Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke (links) und Naturpark-Geschäftsführer Detlef Lins enthüllen die Plakette. Foto: Naturpark Sauerland/Rothaargebirge / WP

Und was steuert der Naturpark Sauerland/Rothaargebirge bei? Er zeigt dem Kindergarten Möglichkeiten in der Region auf, wo Natur zu erleben ist, stellt Kontakte zu Rangern, Betrieben und weiteren Kooperationspartnern her und weist die Erzieherinnen auf spe­zielle Fortbildungsangebote hin.

Um die Kooperation ganz offiziell zu besiegeln, hatten die Hagener vergangene Woche Besuch: Detlef Lins, Geschäftsführer des Naturparks Sauerland/Rothaargebirge, und Dirk Zimmermann, Naturpark-Regionalmanager beim HSK, schauten – mit einigen Überraschungen im Gepäck – vorbei. Auch Sunderns Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke, selbst Hagener, Björn Allefeld (Abteilungsleiter Bildung und Betreuung bei der Stadtverwaltung) und Teresa Straede vom Elternrat waren beim Überreichen der Zertifizierungsurkunde dabei.

Angela Kaschka dankte den Kolleginnen für deren Engagement beim Erreichen der Zertifizierung – besonders Petra Tolle, „die alles gesammelt und verschriftlicht hat“.

Die Kinder dankten den Gästen mit kleinen Aufführungen zu den Themen „Schnecken, Raupen“ und zur Mülltrennung.

Zusammenarbeit weiter stärken

Detlef Lins würdigte die zahlreichen Aktivitäten der Kita – z.B. die gepflanzten Obstbäume oder zahlreiche Exkursionen. Der Naturpark-Chef hofft, „dass durch enge zukünftige Zusammenarbeit weitere Akzente gesetzt werden können.“ Dirk Zimmermann und Jakob Freiburg präsentierten „Entdeckerwesten“ für die Kinder, in denen alles Platz hat, was richtige Forscher und Entdecker brauchen: Kompass, Lupen, Pflanzenbestimmungskarten, und, und, und...

Dann wurde es – zum Abschluss – „hoch offiziell“: Bürgermeister Willeke enthüllte am Eingang die Plakette, mit der die Kita künftig auch nach außen die Zertifizierung dokumentieren kann. Langfristiges Ziel der Kooperation zwischen Kindergarten und Naturpark ist es, die Kinder und die Eltern noch intensiver für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.

