Sundern: Warum Friedrich Merz nach Hellefeld kommt

Sundern-Hellefeld. Kameradschaftsverein Hellefeld-Visbeck feiert 150-Jähriges. Friedrich Merz ist Schirmherr der Veranstaltung.

Das 150-jährigen Jubiläum des Kameradschaftsvereins Hellefeld-Visbeck und das 32. Bezirksverbandsfest des Bezirksverbands ehemaliger Soldaten – Region Sauerland , werden zusammen am Samstag, 3. September, in der Schützenhalle in Sundern-Hellefeld gefeiert.

Große Freude herrscht bei dem Kameradschaftsverein Hellefeld-Visbeck: Der CDU-Bundes- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz hat bereits im Januar seine Zusage zum Jubiläum gegeben. Herr Merz plant sein persönliches Erscheinen inklusive Festrede. „Mit dem persönlichen Erscheinen zeigt Herr Merz wieder einmal die Verbundenheit zu seiner Heimat, dem Sauerland“, so die Organisatoren. Weiter werden der Landrat des Kreises Olpe, Theo Melcher, in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender vom Bezirk Westfalen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Frau Hiltrud Schmidt als 1. stellv. Landrätin des HSK und Herr Prof. Dr. Sensburg als Präsident des Reservistenverbandes persönlich vor Ort mit Redebeiträgen vertreten sein. Der Kameradschaftsverein Hellefeld-Visbeck ist seit der kommunalen Gebietsreform in NRW (1975) interkommunal tätig.

Weitere Ehrengäste

Daher werden weitere Ehrengäste aus dem politischem Raum wie z. B. die Bürgermeister der Städte Meschede und Sundern erwartet. Zum Jubiläum wird der Verein eine Festschrift/Chronik herausgeben.

In dieser wird unter anderem über die Vereinsgeschichte sowie vielfältige gemeinnützige Arbeiten informiert, um diese dadurch auch für künftige Generationen zu erhalten. Enthalten sind darin unter anderem die Grußworte vom Schirmherr Friedrich Merz, Hubert Kleff vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband und von Patrick Sensburg. Die Bürgermeister der Städte Meschede und Sundern haben ein gemeinsames Grußwort verfasst.

Zum Festablauf: Es findet unter anderem eine heilige Messe inklusive Kranzniederlegung am Ehrenmal, die Ehrung der Jubilare und eine Spendensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und das Bundeswehr Sozialwerk statt Außerdem wird es einen Erste-Hilfe-Stand inklusive Defibrillator-Puppe zur praktischen Übung, ein Informationsstand des Bundeswehr Sozialwerk und eine Ausstellung vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, mit dem sehr aktuellen Thema „Europa, der Krieg und ich“, geben. Als Highlight wird der Großen Zapfenstreich vom Musikverein Westenfeld und dem Tambourkorps Hellefeld zelebriert. Für das leibliche Wohl werden die Gäste mit heimischen Getränken und Essen, z. B. aus der „Gulaschkanone“ und von einem Reibeplätzchen-Stand bestens versorgt.

Weitere Informationen zum Kameradschaftsverein: www.kameradschaftsverein-hellefeld.de und zum Bezirksverband: www.bezirksverbandehemsoldaten.beepworld.de

