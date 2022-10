Sundern: Wie Country Rock ins Yogastudio kommt

Sundern. Satka Bongard sorgt erneut für mehr Kultur in Sundern: „The lost Fiddler“ spielen am 22. Oktober in ihrem Yogastudio auf.

Kulturelle Veranstaltungen müssen nicht immer nur in Museen, Theatersälen oder Konzerthallen „über die Bühne gehen“ – wie wäre es denn mal mit fetziger Rockmusik im Yogastudio?

Geht nicht, gibt’s nicht, sagt Satka Bongard, und lädt musikbegeisterte Sunderaner für Samstag, 22. Oktober 2022, ab 19 Uhr in ihre Räumlichkeiten an der Settmeckestraße 10 ein – unter dem Motto: „„Herbstkonzert – Country Rock“.

Mit Yoga hat das Event – bis auf die Location – übrigens rein gar nichts zu tun. „Ich habe so viele Schülerinnen und Schüler, für mein Studio brauche ich keine Werbung mehr zu machen“, verrät die Yogalehrerin im Gespräch mit dieser Zeitung. Ihre Motivation ist eine ganz andere: mehr Kultur in Sundern anzubieten und so für etwas Abwechslung im Alltag zu sorgen.

Das ist ihr in der Vergangenheit bereits mehrmals gelungen, mit diversen Kunstwerken, die im Yoga-Studio Sundern zu sehen waren.

Premiere

Satka Bongard bietet Yoga und Kunst, dieses Mal ein Rockkonzert. Foto: Privat / WP

Aber Rockmusik ist eine Premiere, oder? „Öfter mal eine neue Idee“, meint Satka – und erzählt, wir ihr jüngster „Kultur-Coup“ zustande gekommen ist:

„Während einer meiner Kunstausstellungen im Yogastudio habe ich vor Kurzem Michael James Couley kennengelernt.“ Der Schlagzeuger aus Sundern spielt in mehreren Bands und ist ein Kenner der regionalen Musikszene. „Aus unseren Gesprächen keimte schnell die Idee eines Konzertes bei mir im Studio“, so die Yoga- und Kultur-Liebhaberin weiter. James’ Empfehlung für den Auftakt: „The lost Fiddler“.

Um ganz sicher zu gehen, nahm Satka Bongard diese Band persönlich in Augen-, oder besser, „in Ohren-Schein“ – und kam schnell zu einem positiven Urteil:

„Die Jungs habe ich selbst in Hamm erlebt – die können was!“

Wer sich selbst überzeugen möchte, sollte unbedingt am 22. Oktober vorbei schauen. „Natürlich haben schon viele Freunde und einige meiner Yogis zugesagt, aber jeder ist willkommen“, betont Satka.

„Herbstkonzert Country Rock“ am Samstag, 22. Oktober, ab 19 bis ca. 22 Uhr in Sundern, Settmeckestraße 10. Eintritt 10 Euro (zwei Getränke frei), der Erlös geht an die Band. Eine Anmeldung ist erwünscht, telefonisch unter 0163/ 373 4053 oder per E-Mail an:info@yoga-studio-sundern.de

