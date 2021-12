Sundern: Wie Rudelsingen 505 Euro für „Lichtblicke“ bringt

Eine Spende von 505 Euro konnte noch vor Weihnachten an die Aktion „Lichtblicke“ übergeben werden.

Sundern-Recklinghausen. 505 Euro für die Aktion „Lichtblicke“ brachte eine kurzfristig in Sundern-Recklinghausen auf die Beine gestellte Aktion.

Das Orga-Team aus „Recklinghausen-Mitte“ hatte eingeladen – und sehr viele Besucher aus nah und fern waren gekommen, um zwei Stunden lang den 4. Advent gemeinsam für den guten Zweck zu verbringen. In den Mittagsstunden, zwischen 13 und 15 Uhr , boten die Gastgeber auf Vormwegs Hof – Corona konform – den Gästen frische Waffeln, Bratwürstchen, die letzte vor Bönkhausen, Glühwein und für die Kinder auch Kinderpunsch an. Abgerundet wurde das kleine Programm musikalisch mit „Den Teddys“ die immer wieder auch die Kinder zum Mitsingen an die „Bühne“ einluden.

Durch diese kurzfristig geplante und angesetzte Veranstaltung konnte das Team einen Scheck von 505 Euro an die Aktion „Lichtblicke“ überreichen. Eine rundum gelungene Veranstaltung. Aus den Reihen der Besucher wurde schon eine Wiederholung „gefordert“…

