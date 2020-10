Sundern-Wildewiese: Biotop zerstört – oder nur gestreift?

Nordöstlich von Wildewiese befindet sich das Naturschutzgebiet „Schluchtwald Müggenholl“ – „ein enges Kerbtal, das aufgrund der hohen Artenvielfalt mit Silberblatt, Wasserinsekten, Quellschnecke etc. von regionaler Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz ist“, schreibt Klaus Korn in einer Mail an die Redaktion. Dort hat der engagierte Naturschützer laut eigener Aussage einen schwerwiegenden Eingriff in die Natur festgestellt, den er wie folgt beschreibt:

Ab 1993 Naturschutzgebiet Das Waldgebiet Müggen­ohl (ursprünglicher Name) mit einer Größe von knapp 3,5 Hektar liegt nordöstlich von Wilde­wiese und des Schombergs im Stadtgebiet von Sundern. Das Gebiet wurde 1993 mit dem Landschaftsplan Sundern durch den Hochsauerlandkreis als Naturschutzgebiet (NSG) mit dem Namen „Naturschutzgebiet Schluchtwald Müggenholl“ ausgewiesen. Bei der Neuaufstellung des Landschaftsplans Sundern 2019 wurde das NSG unter diesem Namen erneut ausgewiesen. Das NSG erstreckt sich bis zur Stadt- und zur Kreisgrenze (zum Kreis Olpe).

„Bei Forstarbeiten wurden mit einem Harvester Fichten entfernt, Stamm-Enden und Zweige hinunter ins Kerbtal geschoben, beim Fällen auch Laubhölzer geschädigt – und das Bachtal wurde komplett aufgewühlt.“ Wie ein Mahnmal hänge auch das Naturschutzschild schief und und kaputt inmitten des zerstörten Biotops – so der örtliche Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (kurz: BUND) weiter.

Der Bachlauf sei ein gesetzlich geschütztes Biotop – und der Laubholzbestand mit viel Totholz besonders wertvoll, betont Korn.

Doch so dramatisch wie vom BUND-Mann geschildert, ist die Lage im NSG wohl nicht, wie unsere Recherche bei den zuständigen Behörden ergeben hat. Von einer Zerstörung des Biotops könne keine Rede sein, erklärt Olaf Ikenmeyer auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die genaue Lage. Foto: Aline Rinke / WP

Forstrat Ikenmeyer ist beim Forstamt Oberes Sauerland als Fachgebietsleiter für Privat- und Kommunalwald mit der Betreuung von über 4000 privaten und kommunalen Waldbesitzern betraut. Der „Schluchtwald Müggenholl“ ist im Besitz der Stadt Sundern, gehört zum Forstbetriebsgebiet 15 (Allendorf) des besagten Forstamtes, und fällt somit in seine Zuständigkeit.

Mitte der Woche in anderer Sache vor Ort, hat er sich – gemeinsam mit einem Vertreter der Stadt Sundern – selbst ein Bild machen können; und gibt Entwarnung.

Nur Randbereich betroffen

Bei den von Klaus Korn erwähnten Forstarbeiten, die in einem Waldstück in Privatbesitz, das direkt an das NSG grenzt, durchgeführt wurden, sei lediglich ein Randbereich in Mitleidenschaft gezogen worden, lautet die Einschätzung von Stadt und Forstamt. „Auch das darf natürlich nicht sein“, macht Ikenmeyer, dessen Behörde Teil von Wald und Holz NRW ist, deutlich. Die Stadt habe den Besitzer des benachbarten Areals darum bereits aufgefordert, den verursachten Schaden zu beseitigen. Dieser falle allerdings gering aus. Einige unsachgemäß abgelegte Reisigmatten sowie ein paar in das Kerbtal gerutschte Fichtenstämme, das war’s. Weder sei das Bachtal komplett aufgewühlt noch der Laubholzbestand in Mitleidenschaft gezogen. Die Maschine der – offenbar ortsunkundigen – beauftragten Waldarbeiter sei auf einem Rückeweg gefahren, der direkt auf der Grenze beider Waldgebiete verläuft.

Dabei wurde auch das Naturschutzschild beschädigt, vermutet Ikenmeyer. Dem Appell von Klaus Korn an die Waldbauern – „Bitte geht mit geschützten Waldflächen sorgsamer um“, trotz „dramatischer und mit großen finanziellen Einbußen verbundener Forstkrise durch Trockenheit und Borkenkäferbefall“ – schließt sich der Forstrat aber an: „Das unterstützen auch wir.“