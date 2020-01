Sundern: Zwei Lkw und ein Kleintransporter gestohlen

Autodiebe waren am Wochenende in Sundern aktiv.

Sundern. Gleich drei Lkw wurden in der Nacht zum Sonntag in Sundern gestohlen.

Noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonntag zwei Sattelzüge von einem Speditionsgelände in der Straße „Zum Dümpel“. Die beiden Lkw stellten die Täter später beschädigt und verschmutzt im Bereich des Flughafens in Arnsberg-Voßwinkel ab. Auf bislang nicht ermittelte Weise verschafften sich die Täter Zutritt auf das Speditionsgebäude. Hier entwendeten sie die Fahrzeugschlüssel und fuhren anschließend mit den beiden Lkw vom Gelände. Die Fahrzeuge wurden am Sonntagmorgen gefunden.

Einen weißen Mercedes Sprinter entwendeten ebenfalls noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag, zwischen 20 und 3.30 Uhr, von einem Grundstück in der Selschede. Der 18 Jahre alte Sprinter war nicht verschlossen, der Fahrzeugschlüssel befand sich im Lkw; Kennzeichen: HSK-SB 230.

Zeugenhinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei in Sundern, 02933-90 200.