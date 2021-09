Sundern: Zweimal rauscht die Feuerwehr zum Outletcenter

Sundern. Innerhalb von wenigen Minuten ist in Sundern die Feuerwehr ausgerückt. Das war der Grund.

Aufregung heute Nachmittag in Sunderns Innenstadt. Gleich zweimal - um 14.59 Uhr und um 15.20 Uhr - rückte die Sunderner Wehr aus, zweimal zum gleichen Ort: Zum Outletcenter „Die Fabrik“ in Göckeler Straße.

Zum Glück gab es dort kein Feuer, das die Wehr löschen musste. Gesucht wurde danach, weil die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Lob gab es von der Wehr dafür: Innerlab kürzester Zeit waren alle Mitarbeitenden und alle Einkaufenden in den Läden der Fabrik aus dem Haus und hatten sich an der Zentralen Sammelstelle auf dem Parkplatz eingefunden: „Das ist vorbildlich“, so Feuerwehr-Pressesprecher Jürgen Voss.

Vermutet wird jetzt eine defekter Brandmelder bei der Firma trinkgut im Lager.

