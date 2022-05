Sunderner haben erste Kilometer schon „erstrampelt“

Sundern. Zum ersten Mal nimmt Sundern am Stadtradeln teil – offizieller Start am Rathaus ist erfolgt.

Der Startschuss ist am Freitag am Rathaus in Sundern erfolgt – nun heißt es: „Radeln fürs Klima und Kilometer sammeln“.

Zum ersten Mal nimmt Sundern am Stadtradeln teil. Bürgermeister Klaus-Rainer Willecke und Jennifer Schmidt vom Stadtmarketing schickten die ersten „Radler“ auf die Reise. Klaus-Rainer Willecke meinte, dass dies nun ein deutliches Zeichen der Stadt für Umwelt und Gesundheit sei. Er dankte der Stadtmarketing eG, die die Organisation übernommen hat.

Willecke selber sagte, dass er ein passiver Radfahrer ist, dass er aber 14 Jahre in Münster gelebt habe und während dieser Zeit kein Auto besaß. Er freue sich, dass das Stadtradeln schon zu Beginn so gut angenommen worden ist.

Ivan Banovic hat am ersten Tag bereits 54 Kilometer mit seinem Rennrad gefahren. Foto: Thomas Nitsche / WP

Jennifer Schmidt vom Stadtmarketing merkte an, dass Sundern eine von 2400 Kommunen ist, die sich in diesem Jahr am Stadtradeln beteiligen. „Das ist eine weltweite Aktion für den Klimaschutz und soll helfen, CO2 einzusparen“.

Schon 230 Anmeldungen

Freudig berichtete sie, dass sich schon 230 Fahrradfreunde und 42 Teams angemeldet haben. „Das Team „Kuhschiss Hagen“ führte am Mittag in der Teamwertung – hatte da bereits 270 Kilometer zurückgelegt. Auch in der Einzelwertung kam ein Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt auf mehr als 100 Kilometer.

Schmidt spornte die Bürger an und meinte, dass es bei der Aktion auch Preise zu gewinnen gibt. Welche genau das sind, wollte sie aber noch nicht verraten. Diese würden im Laufe der Zeit auf der „App“ verkündet. Auf dieser „Stadtradel-App“ werden in der Aktionszeit immer neue Updates zu sehen sein. Auch die Platzierungen in der Team- und Einzelwertung werden stets aktualisiert. Sie rief die Beteiligten dazu auf, auch Fotos von den Touren zu senden. Jeder kann seine gefahrenen Kilometer per App und am PC eingeben – bis eine Woche nach Ende der Aktion.

Jennifer Schmidt sagt, dass sich jeder Interessent in den drei Wochen zu jeder Zeit anmelden kann. Sie lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Balve, die Fahrradab­stellanlagen zur Verfügung gestellt hat. „Mal sehen wir das ankommt, vielleicht können wir uns in Zukunft diese Anlagen auch selber anschaffen“.

Klaus und Petra Bergfeld haben sich ein Holzrad (E-Bike) zugelegt. Der Rahmen ist aus schichtverleimter Esche. Foto: Thomas Nitsche / WP

Neugierige Blicke warfen die Teilnehmer auf die neuen E-Bikes von Klaus und Petra Bergfeld, die aus schichtverleimten Eschenholz hergestellt sind. „Wir haben Spaß am Radeln und waren auf der Suche nach E-Bikes. Dabei sind uns diese Räder aufgefallen“, berichtet Klaus Bergfeld. Mit den neuen Rädern sammeln sie jetzt Kilometer für die Wertung. Auch ein Kirchenteam wird sich am Stadtradeln beteiligen. Pfarrer Stefan Siebert wird ein Team mit vier hauptamtlichen Mitarbeitern der katholischen Kirche stellen. Er findet die Idee sehr gut, und die katholische Kirche will das Stadtradeln unterstützen. „Zur Bewahrung der Schöpfung steigen wir bewusst auf das Rad um.“

Ivan Banovic, der Mitglied des RSV Sundern ist, hatte schon vor dem offiziellen Startschuss die ersten 54 Kilometer absolviert. „Ich muss gleich arbeiten und war deswegen schon früh unterwegs“. Er geht für die Teams des RSV Sundern und von „Hot Dog“ auf die Strecke, ist ein erfahrener Radrennfahrer. Schon zwei Mal hat Ivan Banovic die 1200 Kilometer „Paris –Brest – Paris“ gefahren, die man unter 90 Stunden bewältigen muss.

Jennifer Schmidt machte zum Schluss noch mal klar, dass jeder mitmachen kann, der in Sundern wohnt, in Sundern arbeitet oder in Sundern einem Verein angehört.

