Sunderner Pastoral-Team trotzt der Absage

Mit der aktuell für den Monat November geltenden Corona-Schutzverordnung darf es in NRW keine Umzüge und Treffen zu St. Martin am morgigen Mittwoch geben. Überall sind inzwischen die geplanten Umzüge abgesagt worden, das Zubehör ist in den Geschäften zu Sonderpreisen zu haben.

„Ein Ausfall wäre zu billig“, sagt Pfarrer Stefan Siebert, Leiter des Pastoralen Raumes Sundern. Er hat mit seinem Pastoral-Team nach einem Ausweg gesucht. Um den Kindern, die sonst mit ihren Laternen in den Umzügen von Sundern mitgelaufen wären, Inhalt und Geschichte von St. Martin näher zu bringen, sind Besuche am St. Martins-Tag in einigen Schulen und Kindergärten geplant – natürlich unter Beachtung aller Corona-Schutzauflagen, so der Pfarrer.

Alle eingebunden

So ist das gesamte Pastoral-Team am morgigen 11. November – dem Namenstag von St. Martin – in die Aktion eingebunden. „Wir wollen dabei möglichst viele Kinder in Kindergärten und Grundschulen in der S

tadt und auf den Dörfern erreichen“, so Pfarrer Siebert. Mit einer Laterne, ganz besonderem Info-Material und einen kleinen Geschenk geht es in himmlischer Mission zu den Kindern. Klassenweise möchte man die Jüngsten besuchen und kurz über St. Martin sprechen. Eine Impuls-Frage an die Kinder soll nicht fehlen: „Geteilte Freude ist doppelte Freude – was kann das bedeuten?“, damit wollen die Akteure am Martins-Tag die Kinder gewinnen.

Teilen sei dabei nicht nur eine rein christliche Frage, sondern ziehe sich durch alle Religionen. Es sei wichtig, so Stefan Siebert, den Menschen die Geste des Teilens zu zeigen. Die ganze Geschichte zu St. Martin wird in einem vierseitigen Flyer erzählt, den das Pastoral-Team eigens dafür aufgelegt hat. In der Mitte des Flyers gibt es auch ein kleines Bild vom Akt des Mantelteilens zum Ausmalen. Denn das werden die Kinder in diesem Jahr nicht live erleben können. Dazu will das Pastoral-Team noch ein kleines Geschenk bei den Kindern lassen: In den Kindergärten wird es eine bunte Banderole sein, die um ein Kerzenlicht-Glas geklebt werden kann, in den Schulen ist es ein St.-Martins-Tattoo.

Flyer für alle

Nicht in allen Schulen können die Mitglieder des Pastoral-Teams bis in die Klassen gehen, die Flyer und Geschenke werden dann am Eingang abgegeben. „Wir wollen damit rund 2.500 Kinder in Sundern erreichen“, freut sich Pfarrer Siebert über die Initiative. Die Einschränkungen durch Corona seien hart, aber man könne das Fest deshalb nicht so einfach ausfallen lassen. Zu vielen Schülerinnen und Schülern gebe es bereits eine Verbindung, die solle jetzt durch die Aktion gestärkt werden. Dabei ist für Pfarrer Stefan Siebert und sein Team die Idee des Teilens zutiefst menschlich und mache vor keiner Religion halt.

Einrichtungen geschmückt

Rund um den St. Martins-Tag morgen sind zahlreiche Einrichtungen der Kirche bereits geschmückt worden. Unter dem Motto „Ein Lichtermeer zu Martins Ehr´“ haben viele Bistümer in Deutschland und auch das Erzbistum Paderborn aufgerufen, Laternen in die Fenster zu hängen und somit an den Tag und die Taten von St. Martin zu erinnern. Auch in Sundern hat Pfarrer Stefan Siebert nicht nur seine Büro-Räume mit Laternen geschmückt, im Johanneshaus und im Kindergarten sowieso sind die Laternen ein wichtiger Teil für die Feier von St. Martin in diesem Jahr. „Mit der ganzen Aktion wollen wir auch die Martins-Tradition neu beleben“, so Sunderns Pfarrer Stefan Siebert.