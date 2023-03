Sunderner Schüler sausen Piste runter bei bestem Wetter

Sundern. Sonnige Tage der Hauptschüler aus Sundern in Österreich mit der Kür zum Skifahrer der Woche.

Die gesamte Jahrgangsstufe 6 der Gemeinschaftshauptschule der Stadt Sundern hat im österreichischen Schönfeld-Innerkrems unvergessliche Skitage erlebt. Bei herrlichem Wetter und in der Sonne glitzerndem Schnee wagten sich 40 Schüler und Schülerinnen auf die Bretter. Ob Slalom-, Schussfahren oder Carven, alles klappte hervorragend. Mit Unterstützung einiger Sporthelfer nahmen alle 6er am Abschlussrennen teil, bei dem es nicht darum ging, die schnellste Abfahrt zu absolvieren, sondern zwei Abfahrten gleich schnell zu schaffen, ein sogenanntes Differenzrennen. So konnten Anfänger gegen Profis antreten.

Vladislava (6b) und Niklas (6a) belegten den 1. Platz. Eine Urkunde als „Skifahrer der Woche“ erhielten Jonathan und Tuana aus der 6b. Nach den sportlichen Tagen auf der Piste warteten abwechslungsreiche Abende auf alle. Ein Spiel- und Kinoabend, die Fackelwanderung und die Après-Skiparty mit Disco ließen den Muskelkater vom Skifahren vergessen. „Schön – Schöner – Schönfeld“ – eine Steigerung der besonderen Art, die sich erneut bestätigt hat.

