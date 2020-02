Sunderner Unternehmen stellt sich neuer Bestattungskultur

Eine traurige und eine positive Nachricht haben Elke Simon und Judith Wachholz: „Wir werden Adami wohnen & schenken schließen, zugunsten einer Erweiterung unseres Bestattungsinstituts Adami. Das zugehörige Haus des Abschieds vergrößert sich weiter“, berichten die beiden Frauen, die den Betrieb in der vierten Generation führen.

Folgendes ist geplant: Für die Erweiterung werden die Geschäftsräume im Erdgeschoss zur Verfügung gestellt. „Seit der Eröffnung vom Haus des Abschieds hat sich viel getan. Die Bestattungskultur und damit auch die Bestattungswünsche der Menschen haben sich weiter verändert“, sagt Judith Wachholz. „Und die Nachfrage nach individuellen Abschieden steigt. Wir benötigen mehr Raum und Zeit, um darauf eingehen zu können“, ergänzt Elke Simon.

Ruhige Atmosphäre

Die persönliche und familiäre Betreuung von trauernden Angehörigen in einer ruhigen Atmosphäre sei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. „Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, das Einzelhandelsgeschäft aufzugeben und die Geschäftsräume von wohnen & schenken dafür zu nutzen. Wir sind überzeugt, dass wir bei der Bestattungsvorsorge und in den Stunden des Abschieds so die beste Fürsorge und Hilfe anbieten können“, so die Inhaberinnen Elke Simon und Judith Wachholz.

Umbau ab 5. April

Ab dem 5. April beginnen die Umbaumaßnahmen. Auf der ca. 130 Quadratmeter großen Ladenfläche entstehen drei neue Besprechungsräume, die ausreichend Platz für Trauergespräche, die Besprechung von Danksagungen und Traueranzeigen, die Planung von Jahresämtern, Trauerarbeit mit Kindern und die Bestattungsvorsorge bieten.

„Außerdem wird es einen größeren Raum für Veranstaltungen geben“, erzählt Judith Wachholz:

Trauerbewältigung nach der Beerdigung sei heute ein wichtiges Thema. Zukünftig werde es bei Adami regelmäßig Veranstaltungen geben: Musikveranstaltungen, Vorträge und Lesungen, Basteln, einen Erinnerungstag, aber durchaus auch Formate, die nichts mit dem Thema Tod und Trauer zu tun haben. „Endlich haben wir ab Sommer die räumlichen Gegebenheiten dafür“, sind die Schwestern froh.

. Damit setzt der Familienbetrieb einen neuen Schwerpunkt und passt sich den Anforderungen der Zeit erneut an, genauso wie in der über 130-jährigen Geschichte: 1887 gründete Franz Adami, gelernter Schreiner, den Traditionsbetrieb und fertigte Fenster, Möbel sowie Holzsärge, auch Bestattungen wurden bereits durchgeführt. Von 1925 bis 1928 ging Willi Adami bei seinem Vater Franz in die Lehre und übernahm das Geschäft 1957. Bis zu acht Schreiner waren in dieser Zeit im Möbelbau und in der Sargfertigung tätig. Marita Kaiser, geb. Adami, verkaufte im elterlichen Betrieb nach ihrer Kaufmannslehre Möbel, Teppiche und Bilder – das Sortiment wurde erweitert.

Vier Generation

Im betriebseigenen Bestattungsinstitut wurden weiterhin Trauerfälle bearbeitet. Seit 1987 ist mit Elke Simon und Judith Wachholz (beide geb. Kaiser) die vierte Generation der Familie Adami tätig. 2002 wurde die Schreinerei aufgrund des umkämpften Möbelmarktes geschlossen – das Handelsgeschäft hatte sich bereits bestens entwickelt, zu einem Einkaufsort, wie ihn die Kunden heute kennen. In modernem Ambiente werden im Ladengeschäft in direkter Nähe zur Fußgängerzone Trends und Ideen rund ums Wohnen, Leben, Genießen und Schenken angeboten. Mit der Entscheidung zur Erweiterung des Geschäftszweiges Haus des Abschieds wird der klassische Einzelhandel nun eingestellt.adami geht in die vierte generation