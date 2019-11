Offiziell wird am Samstag Wilhelm Lange (rechts) an seinen Sohn Florian übergeben. Damit ist die Nachfolge bei BMW Lange in die vierte Generation geregelt.

Sundern. Bei vielen Unternehmern ist die Nachfolge ein Problem: Nicht so in der Familie Lange. Ab Samstag ist dann Florian Lange der Chef für alles.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sunderner Willi Lange interpretiert BMW neu

Die vierte Generation übernimmt am kommenden Samstag komplett: Dann wird Wilhelm Lange alle Geschäfte rund um das Autohaus an der Sunderner Hauptstraße an seinen Sohn Florian übergeben. Dieser ist schon seit 2016 Geschäftsführer des BMW-Autohauses.

„Willis Feierabend“ ist der Tag überschrieben, an dem der Wechsel mit vielen Gästen vollzogen werden s

Das Autohaus Lange an der Hauptstraße in Sundern Foto: privat

oll. „Genau 40 Jahre war ich im Unternehmen“, sagt Wilhelm Lange beim Gespräch mit unserer Zeitung im Rückblick. Kurze Zeit später hatte der 63-jährige seine Meisterprüfung als Kfz-Mechaniker abgelegt. „Zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann auch mehr dem Auto zugewandt“, berichtet Wilhelm Lange von dem Wandel. Gleichzeitig habe man den Brennstoffhandel immer mehr abgebaut.

Die offizielle Übergabe bei Familie Lange an die vierte Generation beginnt am Samstag, 30. November, um 11 Uhr. „Zunächst gibt es natürlich den offiziellen Akt, es folgt dann ein gemütlicher Tag mit heutigen und ehemaligen Mitarbeitern, Freunden, Wegbegleitern, Kunden und Zulieferern“, sagt Florian Lange. Ende wird gegen 14 Uhr sein. Dazu wird natürlich das komplette Autohaus geräumt und mit Tischen und Bänken bestückt. Eingeladen sind natürlich auch alle Interessierten.

Dank an alle

„Ich werde auch noch mal das Wort ergreifen und Danksagungen aussprechen“, so Wilhelm Lange zum

So sah der Fiat-Handel ab 1986 aus. Foto: privat

Programm. Er wird die Abkürzung BMW ab sofort anders deuten als bisher: „Bin mal weg“, sagt er und verweist auf sein Wohnmobil, mit dem er gerade von einer ersten längeren Tour durch Osteuropa zurück ist. Weitere sollen nun folgen: „Natürlich werde ich noch einige Zeit über den Hof laufen“, meint er mit einem Lächeln und etwas Wehmut in der Stimme, denn vier Jahrzehnte sind nicht einfach wegzuwischen.

Abends wird es dann ein wenig intimer: „Wir feiern in der Firma mit Nachbarn, Verwandten und dem Freundeskreis meinen persönlichen Feierabend“, meint Wilhelm Lange. Besonderheit für die Gäste: Es kommt ein Streetart-Künstler ins Autohaus, der eine große Erinnerungsleinwand sprayen wird. Aber auch jeder Besucher kann sich auf der Wand mit seinem Namen als Andenken an Wilhelm Lange verewigen. Das hat auch einen sozialen Zweck, denn die Familie Lange zahlt nach der Fertigstellung für jede Unterschrift auf der Leinwand einen festgelegten Betrag an die Bürgerstiftung Sundern.

Anbau an Werkstatt

Und wie geht es weiter bei der Familie Lange ? „Wie bisher auch“, sagt Geschäftsführer Florian Lange, der

2006 in den Familienbetrieb gekommen ist, damals noch als Angestellter im Autohaus. Er wird den Betrieb im kommenden Jahr erweitern: „Wir vergrößern die Werkstatt, inklusive einer neuen Räderabteilung, die auch ein Reifenhotel, also die Lagerung von Autoreifen, beinhaltet“, sagt der 36-Jährige zu den Zukunftsplänen.