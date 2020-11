Sunderns neuer Bürgermeister schreibt Mitarbeitern

Der erste Arbeitstag von Klaus-Rainer Willeke war geprägt von Formalien. Er endete gestern Abend mit einer Herzensangelegenheit für den neuen Sunderner Bürgermeister: seinem Nachfolger als Ortsvorsteher in Hagen.

Davor galt es aber zunächst noch viele Dokumente zu lesen: „Sehr viele musste ich davon unterschreiben, andere musste ich lesen und danach mit einem blauen oder roten Stift als gelesen markieren“, so Willeke zum ersten Tag im Rathaus. Später hatte er noch einen Termin in der IT-Abteilung des Hauses: Dort gab es dann einen Laptop für ihn, eine kurze Einführung in den Gebrauch, Passworte und jede Menge Zubehör: „Damit habe ich jetzt auch von Zuhause Zugriff auf alle wichtigen Akten und Dokumente“, berichtet Willeke.

Auf Besuche in den Büros der Stadtverwaltung habe er aus Gründen des Gesundheitsschutzes verzichtet: „Deshalb habe ich schon in der Vorwoche ein Anschreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfasst, das ich am Montag dann verschickt habe. Darin betone ich vor allem, wie ich hoffe, dass es sich im Rathaus und in Sundern entwickeln wird. Durch gemeinsame Erfolge wollen wir die Vergangenheit vergessen machen“, erklärt Willeke seinen Anspruch.

Grüne nominieren den Kandidaten

Am späten Nachmittag gab es dann eine Art Deja-vu in Hagen: „Die Grünen von Hagen haben Klaus Tolle als Ortsvorsteher für Hagen vorgeschlagen“, berichtet bei diesem Termin im Mehrgenerationenhaus in der alten Fabrik an der Hagener Straße der frisch gewählte Hagener grüne Ratsherr Thomas Cramer (32). Der bisherige Ratsherr, der für die neue Legislaturperiode nicht mehr kandidierte, hatte kurz überlegt und dann zugesagt: „Wir Grünen sind sehr froh darüber“, so Thomas Cramer. „Wir versprechen uns davon, dass die Arbeit, die bisher in Hagen gemacht wurde, fortgesetzt wird.“

Reinschnuppern

In den kommenden fünf Jahren wolle man viele junge Leute im Ort einbinden und so perspektivisch auf

die Übernahme des Ortsvorsteheramtes 2025 vorbereiten. Dabei habe man einige U-30-Hagener im Blick, die „reinschnuppern“ könnten, so Cramer, der selbst im Vorstand des Musikvereins tätig ist und somit ohnehin in die Dorfarbeit integriert ist.

Klaus-Rainer Willeke bezeichnet den Vorgang als einmalig, zumindest im HSK: Vor acht Jahren sei er vom CDU-Ortsverband gefragt worden, ob er Ortsvorsteher werden wolle, nun hätten die Grünen einen CDU-Politiker gefragt. „In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die sachliche Zusammenarbeit nicht ersetzbar ist“, findet Willeke. Er sei zufrieden mit der jetzigen Situation, besonders damit, dass die Jugend in Zukunft Verantwortung im Ort übernehmen will.

Dorfentwicklung fortsetzen

Und wie sieht es Klaus Tolle? „Wir müssen für Hagen noch einiges tun“, sagt der nominierte Ortsvorsteher: „Der Dorfentwicklungsplan muss fortgesetzt werden, wir müssen ihn auch überarbeiten. Und wir müssen die Frage klären, wohin wir wollen.“ Ein wichtiges Anliegen sei ihm auch die noch bessere Vernetzung im Ort.

Als ganz großes Thema sieht Klaus Tolle die „Mautflüchtlinge“, die die Straßen zwischen Soest und Olpe belasten: „Die Verkehrsbelastung im Ort steigt immer mehr, und einer muss da mal anfangen, etwas gegenzusetzen“, sagt er und spricht von deutlichen Zeichen. Er denkt auch an einen Zusammenarbeit der Orte entlang dieser Strecke.

Vereine und Corona

Dazu kommen aktuell noch ein Problem, dem sich nicht nur Hagen stellen müsse. „Was ist mit dem Vereinsleben in den Orten während und nach Corona? Damit müssen wir uns beschäftigen.“